وزير الحج السعودي يدعو كافة الدول للتريث في عقود الحج

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جدة - 31 - 3 (كونا) -- دعا وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد بنتن اليوم الثلاثاء كافة الدول إلى التريث في إبرام عقود الحج لهذا العام (2020 - 1441) حتى تتضح الرؤية حول وباء فايروس (كورونا - كوفيد 19) وآثاره الحالية والمستقبلية وذلك من منطلق مسؤولية بلاده تجاه الصحة العامة لقاصدي البيت الحرام.
واكد بنتن في لقاء مع قناة الاخبارية السعودية "ان السعودية قيادة وحكومة وشعبا يعملون جنبا إلى جنب لسلامة جميع المعتمرين والزوار في مكة المكرمة والموجودين الان في فنادق العزل الصحي قائلا انهم يتمتعون بصحة جيدة.
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فيديو مقدم من Dailymotion
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وقال ان وزارة الحج والعمرة قامت وبالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية بجولة تفقدية للفنادق التي استخدمت للعزل الصحي لضمان تقديم كافة الخدمات والرعاية للمعتمرين الموجودين في مكة مشيرا إلى ان السعودية تقدم الرعاية ل 1200 معتمر تعثرت عودتهم الى بلادهم.
وكشف ان الوزارة تعمل في ظل الاوضاع الحالية على إعادة مبالغ تأشيرات العمرة لمن تعذر عليه الاستفادة من التأشيرة بسبب التعليق المؤقت احترازيا.
وكانت السعودية اعلنت في الرابع من مارس الجاري تعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا وذلك لتفادي تفشي فيروس كورونا.(النهاية) ن س ع / خ ن ش
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.