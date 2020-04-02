وزير الحج السعودي يدعو كافة الدول للتريث في عقود الحج

دبي - بواسطة محمد فارس © ASSOCIATED PRESS Muslims circumambulate the Kaaba, the cubic building at the Grand Mosque, in the Muslim holy city of Mecca, Saudi Arabia, Saturday, March 7, 2020. Few worshippers were allowed to enter after dawn prayers to circumambulate the Kaaba over fears of coronavirus. (AP Photo/Amr Nabil)

جدة - 31 - 3 (كونا) -- دعا وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد بنتن اليوم الثلاثاء كافة الدول إلى التريث في إبرام عقود الحج لهذا العام (2020 - 1441) حتى تتضح الرؤية حول وباء فايروس (كورونا - كوفيد 19) وآثاره الحالية والمستقبلية وذلك من منطلق مسؤولية بلاده تجاه الصحة العامة لقاصدي البيت الحرام.

واكد بنتن في لقاء مع قناة الاخبارية السعودية "ان السعودية قيادة وحكومة وشعبا يعملون جنبا إلى جنب لسلامة جميع المعتمرين والزوار في مكة المكرمة والموجودين الان في فنادق العزل الصحي قائلا انهم يتمتعون بصحة جيدة.

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وقال ان وزارة الحج والعمرة قامت وبالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية بجولة تفقدية للفنادق التي استخدمت للعزل الصحي لضمان تقديم كافة الخدمات والرعاية للمعتمرين الموجودين في مكة مشيرا إلى ان السعودية تقدم الرعاية ل 1200 معتمر تعثرت عودتهم الى بلادهم.

وكشف ان الوزارة تعمل في ظل الاوضاع الحالية على إعادة مبالغ تأشيرات العمرة لمن تعذر عليه الاستفادة من التأشيرة بسبب التعليق المؤقت احترازيا.

وكانت السعودية اعلنت في الرابع من مارس الجاري تعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا وذلك لتفادي تفشي فيروس كورونا.(النهاية) ن س ع / خ ن ش

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