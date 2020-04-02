شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالى إلى 676 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت دولة المغرب اليوم 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 676 حالة، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق سجلت المغرب حالتي وفاة و12 إصابة بفيروس كورونا، وكشف رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثمانى، أن عدد العمال والمستخدمين المقيدين فى الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى الذين تم إعلان توقف مؤسساتهم بشكل كلى أو جزئى بسبب فيروس "كورونا" يقارب 600 ألف.

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وقال العثمانى، في تدوينة له على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "إحصائيات التسجيل إلى اليوم للاستفادة من دعم العمال والمستخدمين المقيديين في الضمان الاجتماعي المتوقفين عن العمل بلغت 95 ألفا و749 من عدد الشركات المصرحة بتوقف كلي أو جزئي، وعدد المؤمنين المعنيين 578 ألفا و208".

وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية، التي شكلتها الحكومة للحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا على فرص العمل في المغرب، قد قررت منح جميع الأجراء الذين جرى تسريحهم من العمل، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى نهاية شهر فبراير الماضى، مبلغ 2000 درهم شهريا (220) دولار ، مع الحفاظ على استفادتهم من التعويضات العائلية