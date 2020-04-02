شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيل 300 فلبينى مخالف فى الكويت من إجمالى 750 تقدموا طواعية للسفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مدير إدارة النقل الجوى فى الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية عبدالله الراجحى، عن بدء الترتيبات للمرحلة الأولى لنقل مخالفى الإقامة من الجنسية الفلبينية فى الكويت إلى الفلبين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية، وأوضح الراجحى - فى تصريح صحفى - أن أولى الرحلات الجوية ستنطلق من الكويت إلى مانيلا غداً الجمعة، وسيكون على متنها 300 فلبيني من إجمالي 750 فلبينيا تقدموا طواعية حتى الآن، للاستفادة من قرار وزير الداخلية الكويتى، بتسفير المخالفين لقانون الإقامة دون أى غرامات عليهم، مع تحمل الكويت تكلفة تذاكر السفر.. مشيرا إلى أن شركة الخطوط الجوية الكويتية ستقوم بتسيير تلك الرحلة، على أن تتبعها رحلات أخرى الى الفلبين.

وأضاف أنه سيتم التنسيق مع الجهات الأمنية الكويتية خلال الفترة المقبلة؛ لترتيب عودة المخالفين الذين سيشملهم قرار العفو إلى أوطانهم من باقي الجنسيات. يشار إلى أن وزارة الداخلية الكويتية، كانت قد أعلنت أمس الأربعاء، بدء تلقي طلبات المخالفين لقانون الإقامة من الجنسية الفلبينية؛ حيث تم أمس استقبال نحو 750 فلبينيا وفلبينية في مدرستي الإيواء المخصصة لهم في محافظة الفروانية، فيما يتم استقبال باقي الفلبينيين المخالفين في الكويت حتى يوم 5 أبريل الجاري. Advertisements وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، قد أصدر قرارا يوم الاثنين الماضي، يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد، دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم، وكذلك دون تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران، مع إمكانية عودتهم للبلاد مرة أخرى.

وكان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، أعلن اليوم الخميس، شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 81 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح - في بيان اليوم - إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الثماني من الفيروس كورونا.

وأضاف أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأربعاء، شفاء 7 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء حتى يوم أمس إلى 80 حالة.