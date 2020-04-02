شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يكبد الحوثيين خسائر فادحة جنوب الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت جبهة الساحل الغربى فى اليمن خلال الساعات الماضية، اشتباكات جديدة جراء خروقات الميليشيات الحوثية المتكررة للهدنة الأممية واتفاق وقف إطلاق النار، ونشر الإعلام العسكرى للقوات المشتركة، وفقا لقناة (العربية) الفضائية اليوم الخميس، توثيقا جويا لعملية التعامل مع متسللين حوثيين بالقرب من مواقعها في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

وأظهر التوثيق عملية استهداف المتسللين من مدفعية اللواء الثالث مشاة التي حققت إصابات مركزة لعناصر ميليشيات الحوثي الذي سقط منهم عدد من القتلى علاوة على تدمير سيارة وسلاح من عتاد الميليشيات. ولقى عدد من المتسللين مصرعهم وهم على دراجاتهم النارية يحاولون التقدم نحو مواقع القوات المشتركة فيما تم استهداف مدفعية هاون بجوار نفق حوثي.

ويظهر التصوير جثث المتسللين ودراجاتهم كما يظهر جثة رامي المدفعية الحوثي بجوار النفق في الدريهمي، إضافة إلى عملية استهداف السيارة التي كانت في أحد المخازن الحوثية. Advertisements وأكد المصدر أن وحدات من القوات المشتركة تصدت للمتسللين موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم وأجبرت الناجين منهم على الفرار في أوساط المزارع وباتجاه خط زبيد.

وكان رئيس الحكومة اليمنية الشرعية معين عبدالملك،دعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولى إلى عدم الإصغاء لما يقوله الانقلابيون (الحوثيون) من ترحيب غير جاد بالجنوح للسلام لمواجهة وباء كورونا المستجد، مطالبا بالنظر إلى "أفعالهم الوحشية والإجرامية على الأرض واستمرارهم فى عملية التصعيد العسكرى وممارسة التنكيل والإبادة ضد أبناء الشعب اليمني، واستهداف الأراضى السعودية".

ونقلت قناة "العربية" الفضائية، مساء الأربعاء، عن رئيس الحكومة اليمنية الشرعية فى بيان قوله إن :"ميليشيا الحوثى وبتوجيهات من داعميها فى النظام الإيرانى تتخذ من دعوات السلام والتهدئة فرصة للتصعيد العسكرى فى محاولة لتحقيق مكاسب سياسية بالمقامرة بدماء وحياة أبناء الشعب اليمني، وخدمة لأجندات دخيلة تسعى من خلالها لتحويل اليمن إلى ساحة صراع تستخدمها إيران فى مشروعها لابتزاز المجتمع الدولي".