أسعار النفط العالمية تشهد ارتفاعًا طفيفًا

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كشفت بيانات التداول، صباح اليوم الخميس، ارتفاعًا في أسعار النفط؛ متأثرًا بارتفاع شهده مزيج نفط خام برنت ونفط خام غرب تكساس الوسيط.
وبحسب بيانات التداول، صعد سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو بنسبة 6.02%، إلى 26.23 دولارًا للبرميل الواحد.
ووفق “سبوتنك”، ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لشهر مايو بنسبة 4.87% لتصل إلى 21.30 دولارًا للبرميل.
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