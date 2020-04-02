شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورونا منع العالم من الخروج.. ولم يمنع آيفون الجديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كورونا منع العالم من الخروج.. ولم يمنع آيفون الجديد الخميس 2 أبريل 2020 Advertisements متابعات الخليج 365 شهدت الفترة الأخيرة تضاربا في المعلومات المتعلقة بنية شركة أبل Apple الأمريكية طرح أحدث أفراد عائلة هواتفها الذكية من الإصدارات المتوسطة "آيفون 9 iPhone 9"، خصوصا في ظل انتشار وباء فيروس كورونا "كوفيد-19 COVID-19" داخل الولايات المتحدة الأمريكية والعالم.

ووفقا لموقع slashgear.com فإن موقف أبل Apple الداعم لتأجيل طرح هاتف "آيفون 9 iPhone 9" إلى أجل غير مسمى قد شهد تطورات جديدة، خصوصا بعد عقد الشركة الأمريكية اجتماعات داخلية بين صانعي القرار داخل أروقتها تخص تحديد موعد الإطلاق الرسمي لهواتف "آيفون 9 iPhone 9"، التي ينظر إليها باعتبارها الامتداد المتطور لهواتف آيفون إس إي iPhone SE.

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