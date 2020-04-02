«مدني تبوك» ينقذ 4 أشخاص إثر حريق بإحدى الشقق السكنية

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صرح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري، بأن فرق الدفاع المدني بمدينة تبوك باشرت مساء اليوم، حريقاً اندلع في شقة سكنية بحي الروضة في تبوك. Advertisements وتمت السيطرة عليه وإنقاذ أربعة أشخاص كانوا محتجزين (ثلاثة رجال وامرأة) وحالتهم الصحية مستقرة ولله الحمد.

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