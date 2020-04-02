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جامعة القدس الفلسطينية تنتج جهاز تنفس محلى لمواجهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عماد أبو كشك، رئيس جامعة القدس، عن إنتاج جهاز تنفس اصطناعى طبى متطور، إلكترونى بالكامل في مختبرات الجامعة، بإشراف كليتى الطب البشري والهندسة، وذكر أبو كشك في صفحته على "فيسبوك"، أن الجهاز يمتاز بسرعة التصنيع من مكونات متوافرة محليا، ويوفر أنواعا مختلفة فى دعم عملية التنفس فى المستشفيات أو نقاط العلاج الميدانية.

 

وأضاف: "أضع هذا الجهاز من القدس عاصمة فلسطين تحت تصرف رئيس دولة فلسطين، للمساعدة فى سد النقص المحلي الحاد بعدد أجهزة التنفس الذى تعانى منه جميع دول العالم في ظل تفشي فيروس كورونا".

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من جهة أخرى، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن مهندس الأجهزة الطبية، رامى المشنى، من بيت لحم، استحدث جهاز تنفس صناعي في ظل الطلب الزائد على هذه الأجهزة حول العالم لمواجهة فيروس كورونا.

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يذكر أن جامعة المنصورة فى مصر، نجحت في تطوير جهاز تنفس صناعي، وهو تطوير هندسي مطلوب في الجهاز سيفيد في حال احتاجت مصر إلى استخدام تلك الأجهزة في حال زيادة الحالات في الفترة المقبلة، حثي تم دائرة معدلة للجهاز لتوصيل أكثر من مريض على الجهاز مع تحقيق أكبر قدر ممكن من الأمان والفاعلية.

 

وقال الدكتور محمد عطية، نائب رئيس جامعة المنصورة، إن الجهاز تم تعديله بحيث يتمكن من التعامل مع مريضين في وقت واحد وبفاعلية جيدة، وتم عمل الوصلات اللازمة حتى يتم تعامل الجهاز مع أكثر من مريض.

 

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