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شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من استخدام «ZOOM» للاجتماعات.. سرقة الحسابات وتنفيذ عمليات عن بعد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات من برنامج الاجتماعات الافتراضية “zoom” بسبب ثغرات أمنية قد تتسبب في سرقة البيانات والحسابات.
وقالت العمادة التابعة لجامعة الملك سعود، في بيان لها، إن الثغرات بالبرنامج تؤدي إلى سرقة الحسابات وتنفيذ الأوامر عن بعد على أجهزة المتصلين.
واقترحت الجامعة استخدام برامج بديلة لعقد الاجتماعات عن بعد وعدم الضغط على أى رابط يتم نشره في المحادثات أثناء الاجتماعات وعند الحاجة لاستخدام هذا البرنامج يحب وضع كلمة سر للحد من الوصول للغرفة.
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