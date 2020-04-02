الحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي غير مستعدة للسلام

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جدد وزير الخارجية اليمنية محمد الحضرمي ترحيب حكومة بلاده بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن لعقد اجتماع عاجل لمناقشة وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا الجديد في اليمن، مؤكداً أن ميليشيات الحوثي غير مستعدة للسلام، وأنها أثبتت ذلك بردها على المبادرة الأممية بتصعيد غير مبرر وتكثيف استهداف المدنيين في مأرب والجوف والحديدة وأيضاً في الأراضي السعودية، فيما أعلن الجيش الوطني اليمني تحرير مساحات واسعة في سلسلة جبال هيلان الاستراتيجية.

وفي اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية السويد آن ليندي، أمس، بحث الحضرمي مستجدات عملية السلام وجهود المبعوث الأممي الى اليمن بما في ذلك دعوة أمين عام الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه جرى خلال الاتصال مناقشة استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية وتصعيدهم وتبعات ذلك على اتفاق ستوكهولم.

وثمن الحضرمي دعم الأصدقاء في السويد واهتمامهم الكبير بالشأن اليمني لاسيما في ظل انشغال العالم بمواجهة خطر انتشار جائحة فيروس كورونا. وجدد ترحيب اليمن بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن لعقد اجتماع عاجل لمناقشة وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا الجديد في اليمن.

وقال وزير الخارجية اليمنية إن موافقة وترحيب حكومة بلاده بعقد هذا الاجتماع تأتي حرصاً من الحكومة على تجنيب اليمن التبعات الكارثية التي قد يتسبب بها انتشار هذا الوباء العالمي إذا ما تمكن من التسرب إلى اليمن دون أن تكون هناك جهود موحدة على مستوى كافة الأراضي اليمنية.

وحمل الحضرمي ميليشيا الحوثي المسؤولية كاملة إذا ما استمروا في فرض شروط ووضع عقبات واختطاف كل المبادرات الأممية ومحاولة تجييرها لتحقيق مكاسب سياسية دون أدنى اعتبار لمعانة اليمنيين لاسيما في ظل خطر انتشار وباء كورونا.

وأوضح الحضرمي أن قرار تعليق عمل الفريق الحكومي لم يأت من فراغ، وأنه نتيجة طبيعية لاستمرار تنصل الحوثيين من التزاماتهم ورد على استمرار خروقاتهم وانتهاكاتهم ومنها استهداف عضو فريق المراقبة للحكومة العقيد محمد الصليحي أثناء تأدية عمله في إطار لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة.

من جانب آخر، أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، أمس، تقدماً جديداً في جبهة هيلان غرب محافظة مأرب، خلال عملية عسكرية خاطفة ألحقت بميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدّات.

وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن الجيش الوطني نفذ عملية عسكرية نوعية تمكن خلالها من تحرير المواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي في ميمنة وميسرة وقلب جبهة هيلان، والتي تعد من أهم المواقع في سلسلة جبال هيلان الاستراتيجية. وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات تابعة للميليشيات، وتمكنت من تدمير 3 عربات وعدد من الآليات القتالية الأخرى منها أطقم كانت تحمل تعزيزات بشرية للميليشيات ومقتل جميع من كانوا على متنها.