ليبيا: بارجة تركية ترافق سفناً «مسلحة» تقصف غربي طرابلس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أمس الأربعاء، أن بارجة تركية أطلقت صواريخ على منطقة العجيلات، غربي العاصمة طرابلس، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي ومرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء، في محاور القتال بطرابلس.

وقال المسماري في بيان له: «في تطور خطر بالعمليات العسكرية الجارية غربي البلاد، بارجة تركية تقوم برماية صواريخ من عرض البحر على منطقة العجيلات من دون حدوث أية خسائر».

وأكد المسماري استمرار دعم القوات البحرية التركية للميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، مشيراً إلى أن «البوارج التركية كانت ترافق سفن شحن تقل أسلحة ومعدات عسكرية وإرهابيين ومرتزقة.

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابع للجيش الليبي أعلن في وقت سابق صباح أمس الأربعاء، عن إسقاط طائرة تركية مُسيّرة فوق سماء مدينة العجيلات غربي البلاد.

بدوره، أكد رئيس أركان البحرية في الجيش الليبي، اللواء فرج المهدوي، أن القوات المسلحة مستعدة لكل الاحتمالات، وأن لدى جيش البحر أوامر بضرب أي سفينة حربية تركية، تتقدم نحو السواحل الليبية، وأضاف: إن الجيش، يملك اليوم القدرة على دحر التدخل التركي، وإفشال مخططه في ليبيا.

من جهة أخرى، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي ومرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت مبكر من صباح أمس، في محاور القتال بطرابلس.

وقالت الكتيبة 134 مشاة التابعة للجيش الليبي: إن اشتباكات عنيفة نشبت بين القوات المسلحة الليبية والميليشيات ومرتزقة أردوغان في منطقة الهضبة قرب مقبرة سيدهم حسين.

وأضافت الكتيبة: إنه تم استهداف تجمعات لميليشيات مدينة الزاوية الذين يتواجدون في مداخل حي بوسليم، وهو الشيء نفسه الذي أوضحته سرية الشهيد صلاح بوحليقه، التابعة للجيش الليبي.

وأكدت السرية أنها تصدت لهجوم لميليشيات أبوعبيدة الزاوي - الموالية لتنظيم «القاعدة» الإرهابي - وضباط ومرتزقة أتراك، حاولوا الهجوم على محور «بوسليم»، كما تم استهداف دبابة للميليشيات ومدرعة تركية وعربة من نوع «BTR» قتل كل من كان في داخلها.

وتزامن ذلك مع محاولة فاشلة للتقدم من قبل الميليشيات في محور بوقرين تصدى لها الجيش الليبي؛ حيث نفذ ضربات جوية على أهداف عسكرية لمسلحي عناصر الحشد الميليشياوي في محيط بوقرين.

وأعلنت مديرية أمن النواحي الأربع داخل طرابلس - المنشقة عن حكومة الوفاق - أن الميليشيات قصفت الأحياء السكنية في مناطق بير التوته بالقذائف والمدفعية وصواريخ جراد، ما أسفر عن تعرض منازل المواطنين لأضرار جسيمة. في أثناء ذلك، كشف مصدر عسكري ليبي عن مفاوضات بين أهالي مدينة زوارة (غرب) لتسليم المدينة سلمياً لقوات الجيش الوطني، فيما تحاول بقايا الميليشيات ترتيب صفوفها؛ للدخول في مواجهات مع الجيش الليبي.

وأوضح المصدر، ل«العين الإخبارية» إن الميليشيات تستغل مطار زوارة للعمليات العسكرية؛ حيث إن كل طائرات المراقبة والمُسيّرة المقاتلة تخرج منه؛ كون موقعه يعد استراتيجياً، ويغطي مساحة كبيرة، إضافة إلى وجود مهبط آخر في مصفاة الزاوية (80 كلم غربي طرابلس). (وكالات)