«مجزرة كورونا» تتوسع في أوروبا والولايات المتحدة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخلت المجموعة الدولية، لاسيما الدول الغربية، أياماً حاسمة في مواجهة فيروس «كوفيد-19» وتوقعات بزيادة الإصابات والوفيات، في وقت تبدو فيه الولايات المتحدة مهددة باجتياح الوباء وتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستواجه أسبوعين «مؤلمين جداً جداً» بسبب كورونا، فيما أشار نائبه مايك بنس إلى أنه «في هذه اللحظة أكثر سيناريو مشابه للولايات المتحدة هو إيطاليا».

وقال في رسالة إلى الأمريكيين إلى أن «أياماً صعبة بانتظارهم، لكن المستقبل بأيديهم».

بالتوازي، أعلنت شبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 4080 حالة وفاة، وذلك عقب تسجيل 865 حالة وفاة جديدة، لافتة إلى أن «هذا الرقم الذي تم تسجيله في يوم واحد لم يحدث من قبل».

وفيما وصف مراقبون أن ما يفعله فيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة هو أشبه ب «المجزرة الصامتة» بالنظر إلى أن عداد إحصاء الوفيات والإصابات لا يتوقف تقريباً، وسجلت بريطانيا، أمس، 563 وفاة بفيروس كورونا المستجد، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها الحصيلة اليومية للوفيات في البلاد عتبة 500 وفاة، ما يرفع إلى 2352 الحصيلة الإجمالية للمتوفين بالوباء على الأراضي البريطانية، بينما أعلنت الحكومة الفرنسية أنه لا يوجد نظام صحي في العالم قادر على مواجهة فيروس كورونا.

وأودى الفيروس بحياة أكثر من 44 ألف شخص في العالم ثلاثة أرباعهم في أوروبا بهذه الجائحة التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة تواجهها البشرية منذ 1945. وأعلنت إسبانيا البلد الثاني الأكثر تضرراً بالوباء في العالم، تسجيل عدد قياسي يومي جديد بلغ 864 وفاة في 24 ساعة، متجاوزة بذلك عتبة تسعة آلاف وفاة.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، أن ألمانيا قررت تمديد التدابير التقييدية على صعيد الحياة العامة حتى 19 إبريل على الأقل، وذلك بهدف احتواء تفشي وباء كوفيد-19. وقالت في أعقاب مؤتمر عبر الهاتف مع رؤساء 16 مقاطعة، إن «القيود المفروضة على التواصل (على صعيد الحياة العامة) مددت حتى 19 إبريل/‏نيسان على الأقل، وسنقوم بتقييم جديد يوم الثلاثاء الذي يأتي بعد عيد الفصح».

ومنذ بدء انتشار الفيروس في الصين في ديسمبر/‏كانون الأول، سجلت أكثر من 830 ألف حالة رسمياً في العالم، أكثر من نصفها في أوروبا، و189 ألفاً في الولايات المتحدة وأكثر من 110 آلاف في آسيا.

ومن أجل وقف انتشار

في إيطاليا التي سجل فيها أكبر عدد من الوفيات (أكثر من 12 ألفاً و400 خلال شهر ونيف)، بدأت إجراءات العزل تؤدي إلى نتائج «مشجعة» بعد ثلاثة أسابيع، لكنها سجلت أمس 727 حالة وفاة جديدة و4782 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 110574.

وأعلنت الحكومة الإيطالية، أمس الأربعاء، تمديد فترة تدابير الطوارئ الاحترازية عشرة أيام إضافية حتى ال13 من إبريل الجاري في ظل استمرار خطر التفشي. وقال وزير الصحة روبيرتو سبيرانتسا في إحاطة أمام مجلس الشيوخ: إن الحكومة «قررت تمديد جميع التدابير التي تحد من أنشطة وتنقل الأفراد السارية الآن حتى ال13 من إبريل الجاري».

وسجلت المملكة المتحدة في يوم واحد 563 وفاة إضافية بفيروس كورونا، في عدد قياسي جديد يظهر تفشياً كبيراً للوباء ويرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى أكثر من ألفي وفاة. وسبق أن أصاب الفيروس رئيس الوزراء بوريس جونسون الموجود في الحجر الصحي، إضافة إلى وزير الصحة مات هانكوك ووارث العرش البريطاني الأمير تشارلز الذي خرج الاثنين من حجر استمر سبعة أيام بناء على توصيات السلطات البريطانية. وتجاوزت إيران الأربعاء سقف ثلاثة آلاف وفاة.

وبموازاة ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إن الكوكب «يواجه أسوأ أزمة عالمية منذ تأسيس الأمم المتحدة قبل 75 عاماً».

وأوضح أن هذه الجائحة «يجتمع فيها عنصران: الأول أنها مرض يمثل تهديداً للجميع في العالم، والثاني أن تأثيرها الاقتصادي سيؤدي إلى ركود لعلنا لم نر مثيلاً له في الماضي القريب».

(وكالات) متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخلت المجموعة الدولية، لاسيما الدول الغربية، أياماً حاسمة في مواجهة فيروس «كوفيد-19» وتوقعات بزيادة الإصابات والوفيات، في وقت تبدو فيه الولايات المتحدة مهددة باجتياح الوباء وتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستواجه أسبوعين «مؤلمين جداً جداً» بسبب كورونا، فيما أشار نائبه مايك بنس إلى أنه «في هذه اللحظة أكثر سيناريو مشابه للولايات المتحدة هو إيطاليا».وقال في رسالة إلى الأمريكيين إلى أن «أياماً صعبة بانتظارهم، لكن المستقبل بأيديهم».بالتوازي، أعلنت شبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 4080 حالة وفاة، وذلك عقب تسجيل 865 حالة وفاة جديدة، لافتة إلى أن «هذا الرقم الذي تم تسجيله في يوم واحد لم يحدث من قبل».وفيما وصف مراقبون أن ما يفعله فيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة هو أشبه ب «المجزرة الصامتة» بالنظر إلى أن عداد إحصاء الوفيات والإصابات لا يتوقف تقريباً، وسجلت بريطانيا، أمس، 563 وفاة بفيروس كورونا المستجد، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها الحصيلة اليومية للوفيات في البلاد عتبة 500 وفاة، ما يرفع إلى 2352 الحصيلة الإجمالية للمتوفين بالوباء على الأراضي البريطانية، بينما أعلنت الحكومة الفرنسية أنه لا يوجد نظام صحي في العالم قادر على مواجهة فيروس كورونا.وأودى الفيروس بحياة أكثر من 44 ألف شخص في العالم ثلاثة أرباعهم في أوروبا بهذه الجائحة التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة تواجهها البشرية منذ 1945. وأعلنت إسبانيا البلد الثاني الأكثر تضرراً بالوباء في العالم، تسجيل عدد قياسي يومي جديد بلغ 864 وفاة في 24 ساعة، متجاوزة بذلك عتبة تسعة آلاف وفاة.وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، أن ألمانيا قررت تمديد التدابير التقييدية على صعيد الحياة العامة حتى 19 إبريل على الأقل، وذلك بهدف احتواء تفشي وباء كوفيد-19. وقالت في أعقاب مؤتمر عبر الهاتف مع رؤساء 16 مقاطعة، إن «القيود المفروضة على التواصل (على صعيد الحياة العامة) مددت حتى 19 إبريل/‏نيسان على الأقل، وسنقوم بتقييم جديد يوم الثلاثاء الذي يأتي بعد عيد الفصح».ومنذ بدء انتشار الفيروس في الصين في ديسمبر/‏كانون الأول، سجلت أكثر من 830 ألف حالة رسمياً في العالم، أكثر من نصفها في أوروبا، و189 ألفاً في الولايات المتحدة وأكثر من 110 آلاف في آسيا.ومن أجل وقف انتشار فيروس كورونا المستجد ، دعي أكثر من 3.75 مليار شخص، أي 48 في المئة من سكان العالم إلى البقاء في منازلهم.في إيطاليا التي سجل فيها أكبر عدد من الوفيات (أكثر من 12 ألفاً و400 خلال شهر ونيف)، بدأت إجراءات العزل تؤدي إلى نتائج «مشجعة» بعد ثلاثة أسابيع، لكنها سجلت أمس 727 حالة وفاة جديدة و4782 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 110574.وأعلنت الحكومة الإيطالية، أمس الأربعاء، تمديد فترة تدابير الطوارئ الاحترازية عشرة أيام إضافية حتى ال13 من إبريل الجاري في ظل استمرار خطر التفشي. وقال وزير الصحة روبيرتو سبيرانتسا في إحاطة أمام مجلس الشيوخ: إن الحكومة «قررت تمديد جميع التدابير التي تحد من أنشطة وتنقل الأفراد السارية الآن حتى ال13 من إبريل الجاري».وسجلت المملكة المتحدة في يوم واحد 563 وفاة إضافية بفيروس كورونا، في عدد قياسي جديد يظهر تفشياً كبيراً للوباء ويرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى أكثر من ألفي وفاة. وسبق أن أصاب الفيروس رئيس الوزراء بوريس جونسون الموجود في الحجر الصحي، إضافة إلى وزير الصحة مات هانكوك ووارث العرش البريطاني الأمير تشارلز الذي خرج الاثنين من حجر استمر سبعة أيام بناء على توصيات السلطات البريطانية. وتجاوزت إيران الأربعاء سقف ثلاثة آلاف وفاة.وبموازاة ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إن الكوكب «يواجه أسوأ أزمة عالمية منذ تأسيس الأمم المتحدة قبل 75 عاماً».وأوضح أن هذه الجائحة «يجتمع فيها عنصران: الأول أنها مرض يمثل تهديداً للجميع في العالم، والثاني أن تأثيرها الاقتصادي سيؤدي إلى ركود لعلنا لم نر مثيلاً له في الماضي القريب».(وكالات)

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