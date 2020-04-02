شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تحتفي بـ «أبطال المجتمع» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجهت حكومة إمارة دبي الشكر والتقدير، للفرق المساهمة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، تحت مسمى «أبطال المجتمع»، وذلك من خلال الاحتفاء بأسمائها عبر واجهة برج خليفة.
وتضمنت الفرق «وحدات الاستجابة، والأطباء، وقوى الشرطة، وفرق الدفاع المدني، والمراسلون الصحفيون، والممرضون والمسعفون، وفرق الصحة والسلامة، ووحدات التفتيش، وفرق التعقيم، وفرق النقل والمواصلات، والمعلمون والمتطوعون، وإلى كل القائمين على خدمة المجتمع».
وكتبت من خلال حساب برج خليفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «بشجاعتكم وإقدامكم تنشرون الأمل والشفاء. شكراً لكل الذين آثروا أن يكونوا حماية لنا ولأبنائنا، شكراً لأبطال المجتمع».
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