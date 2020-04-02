إصابات جديدة بـ «كورونا» في الدول العربية وارتفاع حالات الشفاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة، عمّان،الكويت، بيروت، بغداد:”الخليج 365”،وكالات:

سجلت دول المنطقة، أمس الأربعاء، إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في وقت يزداد فيه أيضاً عدد المتعافين من المرض، فيما أعلن الأردن فرض حظر كامل غداً الجمعة، بينما أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد عفواً عن 5037 سجيناً مستثنياً 14 تهمة أبرزها الخيانة والإرهاب، وعلقت الخطوط الجزائرية رحلاتها حتى إشعار آخر.

وأعلنت السعودية أمس ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 16 حالة، فيما زاد إجمالي الاصابات الى 1720 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي إنه تم تسجيل 157 إصابة جديدة بالفيروس، موضحاً أنه تم تعافي 99 حالة جديدة بالمملكة ليصل العدد الى 264 حالة.

وفي الكويت صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بأن الأمير الشيخ صباح الأحمد، قد أمر بالتبرع بمبلغ خمسة ملايين دينار كويتي لصالح دعم صندوق مساهمات مواجهة انتشار كورونا وذلك نيابة عن أسرة الصباح.

شفاء 28 حالة في الكويت والبحرين

بدوره، أعلن وزیر الصحة الكویتي، الشیخ باسل الصباح، أمس، شفاء 7 حالات جدیدة من المصابین بكورونا، لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 80 حالة.

من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 28 حالة إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات بكورونا إلى 317.

أعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم أن الحظر الكلي يدرس بعناية.. وسيتخذ وفقا للتقارير الميدانية. وأعلنت سلطنة عمان أمس، تسجيل 18 إصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الحالات إلى 210، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، بينما تماثل 34 مصاباً للشفاء.

وأعلنت البحرين شفاء 21 حالة جديدة من كورونا، وبلغ إجمالي المتعافين 337.

عمان تنشئ صندوق «همة وطن»

وفي الأردن، أكد وزير الصحة سعد جابر، أمس فرض حظر كامل غداً الجمعة ل 24 ساعة وإغلاق المتاجر والمخابز .

وسجلت الوزارة 6 حالات جديدة بإجمالي 274 إصابة، فيما قالت لجنة مكافحة الأوبئة إن الأمور «مبشرة» في محافظة إربد التي تخضع للعزل.

وأعلنت الحكومة إنشاء صندوق «همة وطن» لاستقبال المساعدات الكبرى لدعم مواجهة الفيروس .

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيلها 21 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 638.

وأعلنت وزارة الصحة في تونس تسجيل 34 إصابة جديدة ليرتفع عدد المصابين إلى 394، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 10.

وكانت السلطات التونسية مدّدت الثلاثاء إجراءات الإغلاق التامّ السارية منذ 22 مارس الماضي في عموم أنحاء البلاد 15 يوماً.

شفاء 9 في النجف

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وفي العراق، نقلت وكالة الأنباء عن إدارة الصحة في النجف، إعلانها شفاء 9 من مصابي الفيروس.

كذلك تم تسجيل 6 إصابات جديدة في محافظة أربيل.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع العراقية عزل مناطق محافظة البصرة عن بعضها بعضاً كإجراء احترازي .

وأكد مصدر طبي في محافظة واسط، إصابة طبيبة تعمل بأحد مستشفيات المحافظة، بالفيروس.

وفي الأراضي الفلسطينية تم تسجيل 15 إصابة جديدة بكورونا، ليبلغ الإجمالي 134، بينها 18 حالة شفاء وحالة وفاة.

واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن الاحتلال «الإسرائيلي» للأراضي الفلسطينية هو الثغرة الحقيقية في المعركة الفلسطينية ضد كورونا.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 479، كما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 14.

ومن المقرر أن يبدأ لبنان بإعادة من يرغب من الطلاب والمغتربين في الخارج بدءاً من يوم الأحد المقبل.

السودان.. 112 حالة «اشتباه»

من جهتها، قالت وزارة الصحة السودانية إن مجمل حالات الاشتباه بكورونا بلغ 112 حالة حتى الثلاثاء بمراكز العزل.

ودعا رئيس حزب الأمة ، الصادق المهدي، إلى طرح مبادرة شعبية تعمل على توعية المجتمع بأهمية تولي دوره في دعم المجهودات الرسمية لمواجهة جائحة كورونا.

عفو رئاسي عن 5037 سجيناً بالجزائر

وأصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، عفواً رئاسياً عن أكثر من 5037 سجيناً، هو الثاني من نوعه خلال شهرين.

فيما استنثى القرار 14 تهمة أبرزها الخيانة والإرهاب.

وكان تبون حث، الثلاثاء، المواطنين على التحلي بالنظام ، مشيراً إلى أن الجزائر تمتلك القدرات الكافية للتعامل مع الأزمة.

وقال إن بلاده ستمدد الأسبوع المقبل إغلاق المدارس والجامعات والمساجد.

إلى ذلك، توفي، أمس، البرلماني ورجل الأعمال الجزائري البارز زغيمي عبد القادر الطيب، مالك مجمع «سيم» للمنتجات الغذائية، بمدينة البليدة، وسط أنباء غير مؤكدة عن إصابته بكورونا.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية تمديد تعليق رحلاتها حتى إشعار آخر.

مصر تعزل قرى.. والوضع تحت السيطرة

وفي القاهرة، أكد مجلس الوزراء المصري أن الوضع مطمئن، ولا توجد حاجة في الوقت الحالي لفرض إجراءات تقييدية جديدة، بشأن كورونا، لأن الوضع تحت السيطرة.

وفي الوقت ذاته، بدأت السلطات المصرية في إجراءات لتعقيم بعض المناطق، كما قامت بعزل عدة قرى ببنايات سكنية.