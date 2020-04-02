الاحتلال يهدم 3 منازل في جنين ويواصل الاعتقالات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هدمت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس الأربعاء، ثلاثة منازل قيد الإنشاء في قرية رمانة قضاء جنين، فيما واصل جنود الاحتلال حملات المداهمة والاعتقال بالضفة الغربية والقدس، في حين توغلت قوات عسكرية للاحتلال في الأراضي الفلسطينية شرقي بيت حانون في قطاع غزة.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قرية رمانة، وهدمت ثلاثة منازل قيد الإنشاء، قرب جدار الفصل العنصري، تعود لكل من: طارق وربيع عبد الرزاق أبو حماد، ومصطفى تيسير أبو حماد. وأخطرت أربعة مواطنين بهدم منازلهم في قرية رمانة، بحجة البناء من دون تراخيص. واندلعت إثر ذلك مواجهات بين الشبان وقوت الاحتلال، التي أطلقت القنابل المسيلة للدموع باتجاههم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

كما استولت قوات الاحتلال، على كرفان سكني لأحد المواطنين في الجفتلك بالأغوار. وذكر الناشط الحقوقي عارف دراغمة، أن الاحتلال داهم خربة علان بالجفتلك، وفكك كرفاناً سكنياً للمواطن أنور أبو جودة، واستولى عليه.

من ناحية ثانية، اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الشبان الضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما تم تسليم بلاغات للبعض من أجل الحضور إلى مقرات المخابرات للتحقيق، بزعم ضلوعهم في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين. وذكر نادي الأسير بأن قوة عسكرية للاحتلال اعتقلت الشابين أحمد محمد الخطيب وحسن أبو الريش، عقب اقتحام منزلهما في بلدة العيزرية بمحافظة القدس.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من المدينة، وذكر نادي الأسير، أنه تم اعتقال كل من: محمد هارون الطويل، ووائل أنور الطويل، وعماد بسام عمرو، خلال تواجدهم في منطقة الكرنتينا بمدينة الخليل، وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة. وفي قطاع غزة، توغلت آليات عسكرية للاحتلال بشكل محدود صباح أمس الأربعاء، في الأطراف الشرقية لبلدة بيت حانون. وأفاد شهود عيان بتوغل 11 آلية انطلاقاً من بوابة النصب التذكاري على السياج الأمني شرقي بلدة بيت حانون لمسافة 70 متراً. وضمت الآليات 6 جرافات و3 جيبات و1 ناقلة جند، و1 كباش؛ حيث قامت الجرافات المشاركة بالتوغل بأعمال تجريف وتسوية للأراضي في المنطقة.