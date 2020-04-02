«الأزمات والكوارث» يتابع الجهود في عجمان

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، ورئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اجتماع الفريق الاستثنائي لمتابعة جهود أعضاء الفريق في الحد من انتشار فيروس كورونا، بحضور مديري وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، عبر الاتصال المرئي.

ناقش الاجتماع الوضع الحالي، ومجريات الأحداث في إمارة عجمان، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا في العالم، والنظر في الإجراءات المتبعة والتحديات التي تواجه فرق العمل في أداء مهامهم.

كما استعرض الإجراءات الوقائية لثكنات العمال، والهيكل التنظيمي لفريق الاستجابة لعمليات الحجر الصحي، وتوفير الدعم اللوجستي وفق ما تتطلبه المرحلة.

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