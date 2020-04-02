بطاقـات بريدية مـن ووهان تطـالب العـالم بالصمــود



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعود الحياة في مدينة ووهان الصينية التي نشأ فيها فيروس كورونا، ببطء إلى طبيعتها، مع تخفيف الحكومة للقيود التي فرضتها لأكثر من شهرين وعزلت المدينة عن العالم، وجعلت معظم سكانها الذين يقدر عددهم بنحو 11 مليون نسمة، يلزمون منازلهم.

وشهدت ووهان؛ عاصمة إقليم هوبي، أول ظهور للفيروس وكانت بؤرة الوباء الذي أصبح عالمياً الآن، وفُرضت فيها أقسى قيود على الحركة والأعمال. ويُعتقد أن الفيروس خرج من سوق للمأكولات البحرية في ووهان العام الماضي، وشهدت المدينة نحو ثلثي إجمالي عدد الإصابات به في الصين.

ومع ذلك، انخفضت حالات الإصابة الجديدة بشكل كبير في المدينة وبقية الصين، مما أدى إلى تخفيف القيود التي فُرضت في 23 يناير.

وطلبت «رويترز» من كثيرين من سكان ووهان تبادل تجاربهم مع ملايين الأشخاص في أنحاء العالم الذين يخضعون الآن لشكل من أشكال العزل العام، أو العزلة. وتمثلت نصيحتهم في القول: ابقوا متحدين والتزموا منازلكم، ورددوا المثل الصيني الشائع «أضف وقوداً» الذي يقال في حالة التشجيع، مشددين على ضرورة الصمود في وجه الوباء.

ويقول مو تشي، وهو سائق سيارة أجرة: «كنت مرعوباً في البداية؛ لأن عملي يتضمن مخالطة كثير من الناس؛ لذا لزمت البيت وفرضت على نفسي حجراً صحياً». ويضيف: «بعد تطبيق إجراءات الحكومة للسيطرة على الوباء في فبراير، شعرت بارتياح وتحسن مزاجي. ومع عدم ظهور حالات إصابة في المجمع السكني الذي أقطن فيه بدؤوا يسمحون لنا بالخروج. الوضع في العالم، لا سيما في إيطاليا، جعل قلبي ينفطر. أتمنى أن يستطيع مرضى فيروس كورونا في العالم التغلب على الأمر».

ويقول دينج فان، موظف عمره 27 عاماً: «في البداية كنت خائفاً جداً؛ لأن الأسبوع الذي تلا إجراءات العزل العام جاء بعد أن بلغ التفشي في ووهان ذروته، وجعلتني الأرقام التي تُنشر كل يوم في غاية الحزن. لم أكن معتاداً على البقاء في المنزل وشعرت بقلق بالغ؛ لأن الجميع كانوا في حالة توتر شديد. وعندما تفتح النوافذ لترى ما يجري في الخارج لا ترى غير فراغ تام، لا ترى حتى أي ظل. شعرت بحزن وبأنني لست في مدينتي التي عادة ما تكون صاخبة».

ويؤكد هو يونج (عامل في رش المطهرات عمره 40 عاماً): «كنت أعمل متطوعاً وانضممت لشركة مطهرات مؤخراً، من أجل رش المتاجر والشوارع. هذا الوباء جعلني أشعر بأننا نحن الصينيين أقوياء بالفعل». ويقول: «وباعتباري عايشت ذلك، أقول للجميع لا تفزعوا، عليكم التكيف. وثانياً تأكدوا من أخذ حذركم بالإجراءات الوقائية كغسل أيديكم وضمان تهوية جيدة، وممارسة الرياضة بشكل منتظم».

وتشير يانج يوان فانج (متطوعة في المجتمع المحلي عمرها 39 عاماً): «يوم 22 يناير، شُخِصت حالة عمتي بأنها مصابة بالفيروس، وببطء انتقت العدوى لأسرتها. في ذلك الوقت تلقوا مساعدة هائلة من المجتمع.. اخترت أن أتطوع لأنني وجدت صعوبة بالغة في أن أكتفي بالمشاهدة. الوضع جعلني عاطفية جداً. ووهان وطني. وهذا الفيروس مخيف جداً. لكي نكافحه، نحتاج إلى أن نظل في حالة معنوية مرتفعة ومتضامنين».

(رويترز)