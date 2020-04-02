150 إصـابـة جـديـدة بـ«كـورونـا» وحالتـا وفـاة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس الأربعاء، رصدها 150 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف ب«كوفيد 19»، تم التعرف إليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، ولم يلتزم أصحابها بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، إضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 814 حالة.

وتعود الحالات الجديدة إلى جنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل حالتي وفاة بسبب «كوفيد 19» لمصاب من الجنسية الآسيوية يبلغ 62 عاماً، ومصاب خليجي يبلغ 78 عاماً، وكلتا الحالتين تعاني أمراضاً مزمنة وفشلاً في عضلة القلب أدى إلى تدهور حالتهما الصحية، وبذلك يصل عدد الوفيات في الدولة إلى 8.

فيما أكدت الدكتورة فريدة الحوسني مديرة إدارة الأمراض السارية في دائرة الصحة في أبوظبي، المتحدثة الرسمية للقطاع الصحي في الإمارات، أن دولة الإمارات مستمرة في جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وأن العمل لم ولن يتوقف مع الأخذ بكافة الإجراءات والاحتياطات الوقائية لصحة وسلامة الجميع، والواجب الأخلاقي الوطني اليوم يحتم علينا الاستمرار في أعمالنا، خاصة الأعمال المتعلقة بحياة الأفراد، وسنخرج من هذه المرحلة أقوى من الماضي.

وخلال الإحاطة الإعلامية التاسعة إلكترونياً، لحكومة دولة الإمارات، للتعريف بآخر المستجدات المتعلقة بفيروس «كورونا»، أمس الأربعاء، في نادي المراسلين الأجانب في أبوظبي حرصاً على اتباع التدابير الوقائية اللازمة وتجنب التجمعات، واستقبال الاستفسارات الإعلامية عبر برنامج «واتس أب»، خلال بث الإحاطة على القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي قالت الحوسني: «فخورون بإنجاز جديد يضيف إلى القطاع الصحي في دولة الإمارات، يتمثل في إنشاء أضخم مختبر على مستوى العالم خلال 14 يوماً، خارج الصين، لفحص وتشخيص الإصابة بفيروس كورونا».

وأوضحت أن الهدف من المختبر الذي قامت بتأسيسه مجموعة «جي 42» الإماراتية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ومجموعة «بي جي آي» الرائدة عالمياً في مجال حلول الجينوم، في مدينة مصدر في العاصمة أبوظبي هو زيادة وتسريع التشخيص، والكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها والمخالطين لها.

ويستطيع المختبر الجديد بإمكانياته المتطورة، أن يجري آلاف الاختبارات يومياً، ولديه القدرة على الكشف عن مسببات الأمراض الجديدة في المستقبل.

وأضافت الحوسني: «تم إطلاق البرنامج الوطني (وقاية) باعتباره منصة افتراضية http:/‏/‏weqaya.ae

تضم كافة المستجدات والقرارات للباحثين عن أي معلومات وإرشادات صحية، وهي المصدر الموثوق به للحصول على مستجدات الإجراءات للوقاية من فيروس «كوفيد 19».

وتهدف المنصة إلى تعزيز الوعي لتجنب الإصابة وهذا هو أبسط مفهوم للوقاية في صورها وتوفر العديد من الإجابات، وفرصة للتواصل مع الخبراء وطرح الأسئلة والاستفسارات عليهم.

وأشارت المتحدثة الرسمية باسم القطاع الصحي، إلى أنه تم تشكيل فريق «وقاية» الميداني الذي يتألف من مجموعة من المتطوعين من كافة الجنسيات، للقيام بالتوعية الميدانية وتقديم الدعم للمجتمعات المحلية من كافة الجنسيات، كما أن هناك مركز اتصال يقدم كافة المعلومات، من خلال التنسيق مع مراكز الاتصال الصحية في الدولة، من خلال الرقم المجاني 800-WEQAYA.

وتوجهت خلال الإحاطة بثلاث رسائل إلى أطيب القلوب وبركة بيوتنا ودولتنا (كبار السن) من المواطنين والمقيمين والأمهات والآباء، لانزعاجهم من قلة التجمعات في هذه الفترة، وقلة زيارة أبنائهم وأحفادهم لهم، قائلة: «نحن نشعر بكم ونقدر مشاعركم، وهذا من حرصنا عليكم وعلى أحبابكم، وبعدنا عنكم حرص وليس تقصيراً، ونبتعد بأجسادنا عن آبائنا وأمهاتنا، ولكن القلوب معهم، والتواصل معهم مستمر ولن ينقطع، وهذه فترة استثنائية وستمر بإذن الله».

كما توجهت برسالة إلى الأب والأم وصانعي الأبطال قائلة: «نعلم وتعلمون أن الوقت والظروف استثنائية للأمهات والآباء، ونحن نقدر المسؤولية الكبيرة عليكم داخل الأسرة من عمل وتعليم، وتدبير شؤون الأسرة وغيرها، ودوركم كبير ونجاحنا معتمد على دوركم الاستثنائي، وفرصتنا الآن كأسر أن نكون أكثر تماسكاً وأكثر تواصلاً، ونجدد حياتنا وقيمنا ومسؤولية الحفاظ على الوطن».

وتوجهت برسالة ثالثة للفئات المساندة قائلة: «الفئات المساندة هي أكثر الفئات التي تستخدم الأدوات المنزلية، ومن يستقبل ويتعامل مع الطلبات الخارجية، ويساندوننا في توفير البيئة الصحية في المنازل، ومسؤوليتنا توعيتهم بالإجراءات الوقائية، والحرص على اتباعهم الممارسات الصحية، وتعريفهم بآخر المستجدات والإجراءات حول الفيروس».

وأضافت: «إذا كان الشخص مصاباً بأي أعراض تنفسية أو مريضاً بشكل عام، ينصح بعدم التعامل المباشر مع الحيوانات مثل لمسها أو إطعامها وغير ذلك من الممارسات، ولا توجد حتى الآن دراسات تثبت انتقال المرض من الأشخاص إلى الحيوانات والعكس، لكن هذه إجراءات صحية ومن الضروري اتباعها بشكل مستمر في التعامل مع الحيوانات».

وحول التعامل مع جثامين المتوفين، أكدت المتحدثة الرسمية باسم القطاع الصحي في الدولة، أنه يتم التعامل مع الحالات المتوفاة، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية للمسلمين، أو تعاليم الأديان المختلفة الأخرى، مع مراعاة اتباع جميع الإجراءات الوقائية الصحية المعتمدة للوقاية من الأمراض المعدية.