الأمم المتحدة: 8.3 مليون عربي مهددون بالفقـر جـراء «كوفيد- 19»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقّعت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا «إسكوا»، أمس الأربعاء، أن ينضم أكثر من ثمانية ملايين عربي إلى «عداد الفقراء» في المنطقة جراء انتشار فيروس كورونا .

وأوردت اللجنة في دراسة نشرتها بعنوان «فيروس كورونا: التخفيف من أثر الوباء في الفقر وانعدام الأمن الغذائي في المنطقة العربية» أن «عدد الفقراء سيرتفع في المنطقة العربية مع وقوع 8.3 مليون شخص إضافي في براثن الفقر».

ونبّهت إلى أنه «نتيجة لذلك، من المتوقع أن يزداد أيضاً عدد الذين يعانون نقصاً في التغذية بحوالي مليوني شخص».

واستناداً إلى هذه التقديرات، أفادت اللجنة بأنه «سيُصنَّف ما مجموعه 101.4 مليون شخص في المنطقة في عداد الفقراء، وسيبلغ عدد الذين يعانون نقصاً في التغذية حوالي 52 مليوناً».

واعتبرت الأمينة التنفيذية للجنة رولا دشتي في بيان أن «عواقب هذه الأزمة ستكون شديدة على الفئات المعرّضة للمخاطر، لاسيما النساء والشباب والشابات، والعاملين في القطاع غير النظامي، ممّن لا يستفيدون من خدمات الحماية الاجتماعية ولا من التأمين ضد البطالة».

وشددت على أنه «لا بدّ من أن تنفذ الحكومات العربية استجابة طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من الوقوع في براثن الفقر وانعدام الأمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا».

وتخسر الدول العربية،نحو 60 مليار دولار سنوياً بسبب فقدان الأغذية وهدرها، بينما من شأن الحدّ من هاتين الظاهرتين بنسبة 50 في المئة أن يزيد دخل الأسر بما لا يقلّ عن 20 مليار دولار.(أ ف ب)