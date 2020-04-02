«مؤسسة زايد العليا» تعلم أصحاب الهمم عن بُعد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

طبقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم «التعليم عن بُعد»؛ لاستكمال العملية الدراسية إلكترونياً لمنتسبيها من أصحاب الهمم، وسيشمل جميع الطلبة المسجلين بمراكز الرعاية والتأهيل بما يتوافق مع جهود الدولة في الحد من انتشار فيروس «كورونا».

ودرب قطاع أصحاب الهمم بالمؤسسة، الكوادر التربوية على كيفية القيام بالعملية التعليمية والعمل عن بُعد، وشملت التدريبات آلية التواصل مع الطلاب عبر تقنيات الاتصال المرئي، وشرح الدروس والتفاعل مع الطلاب، وعقد الاجتماعات عن بُعد، وتسيير الأعمال اليومية عبر التقنيات الحديثة والوسائل الرقمية المتوافرة في «زايد العليا»، إضافة إلى التواصل مع الجهات الأخرى، والمتعاملين.

ويقدم نظام «التعليم عن بُعد» بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، حصصاً تعليمية وعلاجية وإرشادية؛ تشمل حصصاً معرفية وأكاديمية، وأخرى للتواصل، إضافة إلى حصص عناية ذاتية، وحصص في المهارات الاجتماعية تقدم إلى جميع الطلبة أصحاب الهمم بطريقة تفاعلية، تحاكي الواقع بمراكز الرعاية والتأهيل.

وفعّلت المؤسسّة كذلك جلسات التدخل المبكر وعمليات التقييم عن بُعد استمراراً لخدماتها في هذا المجال، على الرغم من وجود الطلبة في منازلهم.

وأكد عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسّة، أن هذه الإجراءات تأتي ‏بمتابعة وإشراف سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وتعزيزاً لسلسة التدابير الوقائية والاحترازية التي تتبعها حكومة أبوظبي؛ حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب من أصحاب الهمم وكوادرنا الوظيفية.