المكوث 14 يوماً في الدولة شرط لإصدار إقامة جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أكد اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بدبي، أن الإدارة بدأت تطبيق قرار الحكومة الرشيدة بإعفاء كل المقيمين والزائرين الذين انتهت إقامتهم في أول شهر مارس/ آذار ولمدة ثلاث أشهر قابلة للتجديد، من أي غرامات مترتبه عليهم، موضحاً أن قرار الإعفاء سار على الإقامات كافة، سواء كان المقيم داخل الدولة، أو خارجها.

وفي رده على سؤال حول أصحاب الإقامات الجديدة، أكد أن هناك شرطاً أساسياً للتقديم على طلبها، وهو مكوث الزائر 14 يوماً في الدولة قبل البدء بتنفيذها، مؤكداً أن الإدارة وضعت إمكاناتها كافة للإجابة عن جميع الاستفسارات بكل اللغات، وعلى مدار الساعة، ومشيراً إلى أن الإدارات والهيئات تعمل كخلية نحل لخدمة المواطن، والمقيم، والزائر.

وفي ما يخص العاملين في الخطوط الأمامية، قال المري إن جميع العاملين في خط الدفاع الأول في المطارات، والمنافذ المختلفة، تم إجراء فحوص لهم، وجميعهم بصحة جيدة، ولم تسجل بينهم أي إصابة.

وقال إن الإدارة فعّلت نظام العمل عن بعد الذي فعّلته بشكل تجريبي عام 2014، الأمر الذي أدى إلى تفعيله بشكل سلسل، وسريع، وناجح، خلال تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن جميع العاملين في الإدارة يقومون بأداء عملهم على أكمل وجه، وعلى مدار الساعة من مقر إقاماتهم في منازلهم.