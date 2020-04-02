«الإفتاء» المصرية تحذر من استغلال المساجد للشائعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

حذرت دار الإفتاء من الدعوات الهدامة لاستغلال المساجد والقرآن الكريم لإثارة البلبلة، ومخالفة قرارات الحظر، من جانب جماعات الظلام الإرهابية المعادية لمصر، والتي دأبت منذ بداية أزمة انتشار«كورونا» على إطلاق دعوات هدامة تهدف إلى إثارة البلبلة وخرق الإجراءات الوقائية التي وضعتها الدولة للحد من انتشاره.

وأوضحت في بيان لها أمس الأربعاء، أن هؤلاء سعوا بأكثر من طريقة إلى تحريض الناس على مخالفة قرارات حظر التجوال ومنع التجمعات ، فنادوا بالخروج في مسيرات على خلاف الشرع، مثلما حدث في الإسكندرية وبعض المدن بدعوى التكبير والابتهال إلى الله لرفع البلاء.

وأشارت إلى دعوة الناس إلى صلاة الجمعة في الشوارع، بعد صدور قرار بتعليقها ، وكذلك الدعوة إلى تشغيل تلاوة القرآن الكريم في مكبرات الصوت في المساجد ليلاً ونهاراً.