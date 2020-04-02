دراسات فرنسية وأمريكية وصينية تزكّي «الكلوروكين» لمواجهة «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ما زال البحث عن علاج لفيروس كورونا أمراً يؤرق العلماء والدول من أجل وقف هذه المحنة. ورغم أن التقديرات المعلنة تشير إلى أن الفترة الممكنة لتحقيق نتيجة قد تستغرق 18 شهراً، إلا أن المحاولات مستمرة، ومن ذلك البحث في احتمال أن يكون أحد مشتقات عقار الكلوروكين المستخدم للملاريا، هو الممكن لمكافحة الفيروس، في حين بدأ علماء روس تطوير علاج من دماء الناجين خلال 30 يوماً.

وباشر باحثون فرنسيون، دراسة للبت في قضية الكلوروكين، في وقت خلص فيه فريق صيني بحذر إلى أن هذا العلاج «واعد».

ويستعر الجدل حول استخدام عقار «هيدروكسيكلوروكين» منذ أسابيع عدة، مع تدخل حتى من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يرى فيه «هبة من السماء»، ومساهمة كبيرة من العالم الفرنسي ديدييه راوولت. وقد نشر هذا الأخير دراستين تدعمان «فعالية» هذا العلاج، إلا أن الكثير من المتخصصين ينتقدون المنهجية المعتمدة.

ومن أجل «البت في القضية»، أعلن فريق من مركز أنجيه الجامعي بدء دراسة تعتمد «أرقى المعايير العلمية والمنهجية»، وتشمل 1300 مصاب بالفيروس وتجرى «في ظروف لا تترك مجالاً للشك في تحليل النتائج»، على ما أكد البروفيسور فينسان دوبيه، الذي يقف وراء المشروع.

وأطلق على الدراسة اسم «إيكوفيد»، وتعتمد على «التعمية المزدوجة»، أي أنه لا الأطباء، ولا المرضى يعرفون إن كان المريض يتلقى كلوروكين، أو عقاراً وهمياً . وتشمل الدراسة مرضى يزيد عمرهم على 75، أو يحتاجون إلى الأوكسجين للتنفس من دون أن يكونوا مصابين «بضائقة تنفسية حادة».

وشدد دوبيه على أن «من نقاط القوة في الدراسة شمولها مرضى مصابين بشكل غير خطر للمرض، لكنهم يواجهون احتمالاً كبيراً بالإصابة بمضاعفات، مثل الأشخاص المسنين . لذا سنعالج الأشخاص في مرحلة مبكرة وهو عامل حاسم في نجاح العلاج».

وستصدر النتائج في «غضون أسابيع قليلة» .

ونشر فريق صيني، الثلاثاء، دراسة أجراها في مستشفى في ووهان، وخلص فيها، بحذر، إلى أن هيدروكسيكلوروكين «واعد» كعلاج لمرض (كوفيد-19).

ودرس الأطباء في مستشفى الشعب في ووهان 62 مصاباً، تلقى 31 منهم هيدروكسيكلوروكين بمعدل 400 مليغرام في اليوم، ومجموعة أخرى من 31 مريضاً لم يحصلوا على أي عقار.

وشُكلت المجموعتان عشوائياً، بواسطة حاسوب، وبلغ العمر الوسطي لأفراد المجموعة 44,7 عام. وكان المرضى يعانون أعراض التهاب رئوي لم تكن له مضاعفات خطرة، وقد حصلوا على «العلاج العادي»، أي الأوكسجين، ومضادات الفيروسات، والمضادات الحيوية، وقد أجريت صور مقطعية للرئتين قبل الدراسة، وبعد 5 أيام من العلاج.

وبعد هذه الفترة، تبين أن حالة المرضى في المجموعة التي حصلت على هيدروكسيكلوروكين أفضل بكثير على صعيد الالتهاب الرئوي، مع تحسن لدى 80,6% من بينهم، في مقابل 54,8 % للمجموعة المقابلة. وقد تراجعت أعراض الحمى، والسعال، بسرعة أكبر لدى المجموعة الأولى. وخلص معدو الدراسة إلى تأكيد بأن هيدروكسيكلوروكين «واعد» في معالجة (كوفيد-19).

ورحب ديدييه ، بهذه النتائج، وقال «رغم العدد القليل من الحالات المدروسة فالفرق كبير.

وأعلن علماء من معهد البيولوجيا الكيميائية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم جاهزيتهم لتطوير علاج لكورونا، يعتمد على دماء الناجين من الفيروس خلال 30 يوماً. وقالت الخدمة الصحفية للأكاديمية «إن الدواء التجريبي لعلاج الفيروس ، سيكون جزءاً مدعماً بالأجسام المضادة للفيروسات في الدم البشري، يتم استخراجه من بلازما المرضى الذين تعافوا من الفيروس. ومن المتوقع أن يستغرق تطويره 30 يوماً». (وكالات)