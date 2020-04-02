10 % نمو عدد معاملات عقارات دبي خلال الربع الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‏دبي: ملحم الزبيدي

سجل القطاع العقاري في دبي نمواً بنسبة 10% في عدد المعاملات خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 مقارنة بنفس الفترة من 2019، كما حقق مارس/ آذار الماضي‬ 3124 معاملة، حسب بيانات «بروبرتي فايندر».

وتعكس هذه البيانات الواقع الحقيقي للسوق العقاري في دبي، الذي يقاوم على قاعدة صلبة وقوية شتى التحديات الراهنة والمتعلقة بالآثار السلبية لانتشار فايروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، ليثبت مركزه من جديد بين أبرز الأسواق العالمية على رأس قائمة اهتمامات المستثمرين والشركات على الصعيدين المحلي والدولي.

وكانت تصرفات الوحدات العقارية، حسب بيانات «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي، قد حققت 15.8 مليار درهم من خلال 13146 تصرفاً، منها أكثر من 10.2 مليار للبيع (7983 تصرفاً)، و4.75 مليار للرهن (4350 تصرفاً)، و766 مليون درهم للهبات (813 تصرفاً).

مبيعات المباني

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أما المباني، فحققت نحو 4 مليارات درهم من خلال 1682 تصرفاً، استحوذت المبيعات على 2.016 مليار ل1135 تصرفا، ونحو 1.9 مليار درهم للرهن من خلال 513 تصرفاً، وأخيراً الهبات التي وصلت إلى 56 مليون درهم عن طريق 34 تصرفاً.

ولامست القيمة الإجمالية لتصرفات الأراضي 32.2 مليار درهم، حقق البيع 8.39 مليار من خلال 1053 تصرفاً، والرهن 21.2 مليار من خلال 1919 تصرفاً، أما الهبات فتراوحت حول 3.17 مليار من خلال 256 تصرفاً.

العقارات المنجزة

وفي السياق نفسه، سجلت تصرفات العقارات المنجزة أكثر من 13 مليار درهم، منها 4.23 مليار للوحدات من خلال 3475 تصرفاً، ونحو 522 مليوناً للمباني (242 تصرفاً)، و8.4 مليار درهم للأراضي من خلال 1053 تصرفاً. أما العقارات على الخارطة، فحققت القيمة الإجمالية 7.3 مليار درهم من بينها 6 مليارات درهم للوحدات من خلال 4445 تصرفاً، و1.332 مليار للمباني.

وسجلت قيمة التصرفات العقارية الإجمالية في السوق المحلي بدبي خلال الربع الأول من عام 2020 نحو 52.5 مليار درهم، استحوذت الرهونات على 53% منها بواقع 28 مليار درهم من خلال 6782 تصرف، بينما لامست المبايعات حاجز ال 20 مليار درهم بنسبة 38% من خلال 10171 تصرفاً، أما الهبات فاقتربت من 4 مليارات درهم من خلال 1103 تصرفات.