معروض السلع الأساسية بالأسواق كبير ومتنوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي، أبوظبي:”الخليج 365”

أطلقت «دائرة التنمية الاقتصادية» في دبي، يوم أمس الأربعاء، «مرصد الأسعار» اليومي، الذي يضم الحد الأدنى والأقصى لأسعار السلع الغذائية الأساسية والمنتجات الضرورية، كمبادرة لدعم المستهلكين وتمكينهم من معرفة حقوقهم في الظروف الاستثنائية الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الدائرة مجدداً على كفاية المخزون الاستراتيجي من السلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية للجميع، حيث أنها متوفرة بشكلٍ جيد في كافة متاجر البيع بالتجزئة في الإمارة. وطمأنت السكان بعدم القلق حول توافر مواد الوقاية والتعقيم الأساسية، مثل أقنعة الوجه والقفازات والمطهرات، نظرًا لوجود مخزون كاف منها لدى محلات السوبرماركت الكبرى في جميع أنحاء البلاد.

من جهة اخرى، ضمن الجهود المتواصلة لوزارة الاقتصاد، لمتابعة الأسواق، عقد المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، اجتماعاً عن بعد، مع ممثلي التعاونيات الاستهلاكية بكافة إمارات الدولة، بحث خلاله حالة المخزون من السلع الأساسية وأسعار السلع الغذائية والمواد المتعلقة بالمعقمات والمنظفات خاصة الكمامات. وطالب الشحي خلال الاجتماع بتوفير الكمامات بالجمعيات التعاونية بسعر التكلفة وذلك لتلبية احتياجات المستهلكين وضمان استقرار الأسعار بالأسواق.

كما أكد الشحي خلال الاجتماع ضرورة الإبلاغ عن أي مورد يقوم برفع سعر المواد الغذائية، وأيضاً غير الغذائية المتعلقة بالمعقمات والمنظفات، استغلالاً للظروف الراهنة، وأوضح أن فرق الوزارة موجودة بالأسواق، بالتعاون مع الجهات المحلية، وترصد بصورة يومية حالة العرض والطلب، وتفرض عقوبات فورية على أي مورد يتلاعب في الأسعار أو يمارس سلوكيات مخالفة للقانون.

وأكد ممثلو التعاونيات الاستهلاكية توفر مخزون آمن من السلع الأساسية، وتوفر معروض كبير ومتنوع من السلع بالأسواق، وقدموا الشكر إلى الوزارة على جهودها المتواصلة وتعاملها السريع لتذليل مختلف التحديات التي تواجه عملية العرض والطلب.

وأوضحوا أن الأسعار مستقرة بالأسواق، وأن السلع بمختلف أنواعها متوفرة في منافذ البيع التابعة للتعاونيات الاستهلاكية وتغطي احتياجات كافة فئات المستهلكين، سواء فيما يتعلق بالسلع الغذائية أو مواد المعقمات والكمامات والمنظفات.



الشحي: ارتفاع واردات المنتجات الطازجة نتيجة ازدياد الطلب المحلي



قال محمد عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية إن حجم توريد المنتجات الغذائية وخاصة الطازجة منها والمستلزمات الصحية كالمعقمات قد ارتفع في شهر مارس الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها من الأعوام الماضية.

أضاف الشحي: شهدت أسواق الدولة طلباً متزايداً على شراء المنتجات الغذائية الطازجة والخضار والفواكه والدواجن واللحوم، وهو ما أدى إلى مضاعفة كميات التوريد من بلدان المصدر، وخاصة الهند التي تعد مصدراً رئيسياً لمختلف أصناف الخضار والفواكه.

وعزا الشحي هذا الطلب المتزايد خلال الوقت الراهن إلى أن الظروف الحالية، وتبعات انتشار فيروس «كورونا» المستجد في مختلف بلدان العالم، قد ساهم في اتباع التشديد في عمليات التصدير والتوريد من مختلف مناطق المنشأ والاستهلاك، الأمر للذي أحدث تناقصاً في بعض الأوقات في المنتجات الغذائية في السوق المحلي؛ نتيجة ارتفاع الطلب المحلي.

وفيما يتعلق بالأسعار التي تتداولها منافذ البيع المختلفة في الإمارات، فقد شهدت ارتفاعاً في الآونة الأخيرة وخاصة المنتجات الطازجة والنباتية، إلا أن متابعة طواقم وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة لحركة الأسعار والطلب، قد كبح الارتفاعات المستمرة لأسعار بعض المنتجات الغذائية وعملنا على تعويض النقص الحاد في كميا المنتجات الغذائية والخضار.