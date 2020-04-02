شكرا لقرائتكم خبر عن لكوادرنا الطبية.. شكراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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ابن الديرة

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل دول العالم التي هبت لاتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا في بعض الدول، والارتفاع شبه اليومي في معدلات الإصابة به والوفيات الناجمة عنه، واستنفرت الطواقم الطبية والفنية والتمريضية والإدارية في المؤسسات الصحية على طول البلاد وعرضها، وواصلت الليل بالنهار بلا كلل أو ملل، بدعم من القيادة الحكيمة للبلاد التي وفرت لها كل الإمكانيات لتبذل جهوداً فوق العادة، حماية للوطن والشعب.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أعطى طواقمنا الطبية حقها من الشكر والمدح والثناء والاعتراف بجميلها في حماية البلاد من أخطر الأوبئة العالمية، وتحركها السريع الفاعل لمنع انتشار الفيروس. كما شكرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارفة، وهو شكر مستحق نشكرها نحن أيضاً عليه ونقدرها جميعاً حق التقدير، ونضيف اعترافنا بجميلها، وبطولتها في معركة الحياة أو الموت التي خاضتها بكل عزيمة. وإلى جانب ذلك، حرصت الدولة على دعم وتعزيز قدرات القطاع الصحي عبر تطبيق نظام التقصي الوبائي بقدر عال من الكفاءة، وتوفير مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية اللازمة للفحص المتقدم لاكتشاف الفيروس، وتطبيق الحجر والعزل الطبي، وتجهيز غرف عزل بطريقة تضمن عدم انتقال الفيروس للمناطق المجاورة، وتعقيم المنشآت والمؤسسات، والتفتيش على المطاعم والبقالات والجمعيات التعاونية، وإغلاق الأماكن العامة والترفيهية والأسواق منعاً للتجمعات، ومطالبة الجمهور بالتزام البيوت.

كلمات القيادة بشأن أعضاء الكوادر الطبية كانت دقيقة التعبير والوصف، باعتبارهم خط الدفاع الأول عنا، وحماة الوطن وسياج المجتمع، ينتمون لأقوى جيش إنساني عالمي يحارب عدو البشرية، وكل مواطن ومقيم وزائر على أرضنا الطيبة مدين بسلامته وراحته للفرق الطبية. ومن يواجهون أكبر عدو للبشرية يستحقون منا كل التشجيع والثناء، وجيشنا الإنساني لا ينتظر منا أي تقدير أو مكافأة.

نحن فخورون بالكوادر الطبية والإدارية الذين يضحون براحتهم من أجل مجتمعنا، ويعطون من صحتهم من أجل صحتنا، وهم يستحقون كل الاحترام، وعلينا تحمل مسؤوليتنا المجتمعية بالحفاظ على سلامتنا وسلامة الوطن، حتى لا تضيع جهودهم سدى، وكل مواطن ومقيم وزائر في البلاد مدين بسلامته وراحته للفرق الطبية التي تعمل بتفان منقطع النظير.

التزامنا بدعم جهود السلطات المعنية مباشرة بمكافحة الفيروس الخطير، عهد ووعد يجب أن يكون هادينا لتحقيق مصلحتنا ومصالح الجميع وحماية الوطن من الدمار الذي يسببه هذا الوباء اللعين فيما لو استفحل وانتشر.

شكراً فرقنا الطبية المكافحة، فلقد أبليتم بلاء حسناً، إنكم خط دفاعنا الأول وحصننا في مواجهة كورونا، أمدكم الله بالصحة والعافية والقدرة على الاستمرار، ونحن معكم ملتزمون.

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