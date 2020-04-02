دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي غوغل تلغي كذبة أبريل والسبب غوغل تلغي كذبة أبريل والسبب كورونا

كشفت تقارير إخبارية أن شركة غوغل الأمريكية قررت إلغاء الاحتفال بنكات كذبة أبريل هذا العام عبر منصاتها المختلفة، بسبب جائحة كورونا.

غوغل تلغي احتفالها بكذبة أبريل هذا العام بسبب كورونا

ووفقاً لما جاء في هذه التقارير، فإن مديرة التسويق في غوغل قد أرسلت رسالة بالبريد الإلكتروني إلى موظفي الشركة قالت فيها أنه في الظروف العادية، فإن يوم كذبة أبريل يعد أحد تقاليد غوغل، ووقتاً للاحتفال بما يجعلها شركة غير تقليدية.

كذبة أبريل: كيف بدأت؟ وما أكبر الكذبات في التاريخ؟ alqiyady 1 كذبة أبريل: كيف بدأت؟ وما أكبر الكذبات في التاريخ؟

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وأضافت ولكن هذا العام فإن الشركة ستأخذ إجازة من هذا التقليد احتراماً لكل الناس الذين يحاربون فيروس كوفيد-19، مشيرة إلى أن هدفهم الأعلى حالياً هو مساعدة هؤلاء الأشخاص.

وأنهت رسالتها بقولها أنه سيتم تأجيل النكات إلى شهر أبريل من العام ال قادم، والذي تتمنى أن يكون أكثر إشراقاً من هذا.

أشهر كذبات أبريل التي أطلقتها غوغل

جدير بالذكر أن شركة غوغل اعتادت قبل سنوات الاحتفال بكذبة أبريل بطرق مبتكرة، حيث كانت مشاركتها الأولى في هذا في عام 2000، عندما زعمت الشركة الأمريكية عن إطلاقها خدمة جديدة لقراءة أفكار الشخص، لمعرفة الشيء الذي يرغب في البحث عنه، مما يوفر عليه عناء كتابة جملة البحث في محرك غوغل بنفسه.

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ومن بين الكذبات الأخرى الشهيرة التي أطلقتها غوغل على مدار السنوات الماضية هي عن إطلاقها خدمة ترجمة غوغل للحيوانات، وأن هناك خطة للاستيطان البشري للمريخ.المزيد:

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