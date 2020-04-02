دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي فيسبوك تطرح مميزات جديدة لمساعدة المتواجدين في الحظر الصحي بسبب فيسبوك تطرح مميزات جديدة لمساعدة المتواجدين في الحظر الصحي بسبب كورونا

أفادت تقارير صحفية متخصصة في مجال التكنولوجيا، طرح منصة فيسبوك، عدة مميزات جديدة لتوفير المساعدة المجتمعية للأشخاص المتواجدين في الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد_19.

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موقع إنغادجيت التقني، أشار إلى أن الميزة الجديدة من فيسبوك الأشخاص من التواصل مع الجيران الذين قد يحتاجون إلى المساعدة؛ حيث لجأت منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة، إلى هذه الميزة، بعدما لاحظت طلبًا "غير مسبوق" على خدماتها؛ حيث كان البعض من المصابين بفيروس كورونا يرغبون في مساعدة جيرانهم عبر الإنترنت.

مميزات فيسبوك الخاصة بمساعدة من هم في الحجر الصحي بسبب كورونا تتيح نشر عروض المساعدة مثل النقل ومحلات البقالة ومستلزمات الأطفال والعمل التطوعي كذلك تقدم المنصة ذاتها المساعدة الشخصية لمن يبحثون عن أشخاص حولهم، بتقديم أقرب الناس إليهم ليقدموا لهم النصح أو ما يحتاجونه من أمور خلال تواجدهم في فترة الحجر الصحي.

شركة فيسبوك، المالكة لتطبيق messenger ماسنجر، كانت قد أعلنت عن تحديث أجرته على تطبيقها للتراسل الفوري؛ لمكافحة تفشي فيروس كورونا المُستجد.

وحسبما أوضحت شركة فيسبوك، فأن التحديثات الجديد لتطبيق messenger ماسنجر، ستربط المطورين مع المنظمات الصحية مجانًا، لمنع انتشار المعلومات الخاطئة بشأن فيروس "كورونا" المستجد بصورة متزايدة.

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ولمزيد من التوضيح أشارت شركة فيسبوك إلى أن messenger ماسنجر سيعمل على مساعدة المنظمات الصحية الحكومية ووكالات الأمم المتحدة الصحية على التعاون مع المطورين؛ حتى يتمكنوا من استخدام خدمة الرسائل لمشاركة معلومات دقيقة والرد على أسئلة الناس.

ويتعاون مسؤولو شركة فيسبوك ومنصة ماسنجر messenger مع شركة "هاكاثون ديفبوست" لتشجيع المطورين على بناء أدوات على منصة المراسلة التي يمكنها أن تعالج قضايا، مثل الابتعاد الاجتماعي والتعليم عن بعد التي ظهرت بسبب فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" وأمراض الجهاز التنفسي التي يسببها فيروس كورونا كذلك.

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وكانت شركة غوغل الأمريكية، قد قررت تعليق جميع التحديثات الخاصة بمتصفحها للإنترنت "كروم" بسبب تفشي وباء فيروس "كورونا المتسجد في معظم أنحاء العالم.

وبحسب ما أوضحه تقرير نشرته صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية عن قرار غوغل، فأن الشركة الأمريكية قررت ألا تطرح إصدارات جديدة من "غوغل كروم" قريبًا بأي ميزات جديدة أو تعديلات في التصميم حتى لا يتسبب أي تحديث في تعطيل لأعمال الناس الذي يعملون من المنزل وسط تفشي كورونا.

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وترغب شركة غوغل من هذا الإجراء إعطاء الأولوية للتحديثات المرتبطة بالأمان وضمان استقرار وموثوقية المتصفح في ظل أن قرابة 70% من جميع زيارات الويب على سطح المكتب تكون عبر متصفح "غوغل كروم" مايعني أن هناك مئات الملايين سيعتمدون عليه بشكل كبير في الأسابيع وربما الأشهر المقبلة للعمل عن بعد.المزيد:

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