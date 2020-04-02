شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تعلن عزل بلدة بريف دمشق منعًا لانتشار فيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة السورى الدكتور نزار يازجى أنه تم تطبيق عزل بلدة منين بريف دمشق بعد وفاة امرأة من البلدة مصابة بفيروس "كورونا".
وأوضح يازجى – فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية الأربعاء - أن قرار العزل جاء حفاظاً على صحة المواطنين ومنعا لانتشار الفيروس.
ولفت إلى أنه تم أخذ عينات من زوج السيدة المتوفاة وابنها وأقاربها، كما سيتم أخذ عينات عشوائية لعدد من المواطنين فى المنطقة وعند صدور نتائجها سيتم الإعلان عنها.
كانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرا تسجيل حالتى وفاة بفيروس كورونا من بين الحالات العشر المصابة المسجلة فى سوريا.
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