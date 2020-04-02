ليبيا.. ميليشيا حفتر تستهدف مطار معيتيقة ومحيطه بالصواريخ

طرابلس / الخليج 365

أفاد إعلام ليبي محلي، مساء الأربعاء، بأن ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، استهدفت مطار معيتيقة الدولي بعدة صواريخ.

وأوردت قناة ليبيا الأحرار (خاصة) نبأ عاجلا قالت فيه، إن "مليشيات حفتر تستهدف مطار معيتيقة ومحيطه بعدة صواريخ"، دون تفاصيل.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.

ويعد مطار معيتيقة الدولي أحد أبرز الأماكن المستهدفة من جانب حفتر، بحسب بيانات سابقة لقوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا.

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وفي وقت سابق الأربعاء، أبدى رئيس مجلس الأمن السفير الدومينيكاني، خوزيه سينجر، في تصريحات صحفية، استعداده لعقد جلسة طارئة حول الأوضاع في ليبيا، حال تلقى طلبا بذلك من أحد الأعضاء.

وجاء التصريح بعد ساعات من إعلان الأمم المتحدة، تعليق العديد من عملياتها الإنسانية في ليبيا، بسبب استمرار الاشتباكات العسكرية، والتدابير التقييدية على خلفية انتشار كورونا الذي سجل 10 حالات.

ورغم إعلانها، في 21 مارس/ آذار الجاري، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أن مليشيا حفتر، تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة.

وردا على ذلك، أطلقت حكومة "الوفاق"، المعترف بها دوليا، عملية "عاصفة السلام" العسكرية، في 25 مارس/آذار الماضي.

وتنتهك قوات حفتر، بوتيرة يومية، وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على طرابلس، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.