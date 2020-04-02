تشييع فلسطيني قتل برصاص إسرائيلي شمالي الضفة

نابلس/ لبابة ذوقان/ الخليج 365

شيّع عشرات الفلسطينيين، مساء الأربعاء، جثمان الشهيد إسلام عبد الغني دويكات (٢٢عاما)، في بلدة بيتا جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، والذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي.

وانطلق موكب التشييع من أمام منزل الشهيد في بيتا باتجاه المسجد للصلاة عليه، قبل مواراته الثرى في مقبرة البلدة.

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وعصر اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد دويكات، متأثرا بإصابة خطيرة، في الرأس، جراء رصاص الجيش الإسرائيلي، قبل ٣ أسابيع، خلال مواجهات اندلعت في جبل "العُرمة" بقرية بيتا.

واندلعت المواجهات بعد قمع الجيش الاسرائيلي لاعتصام لأهالي قرية بيتا، على جبل العرمة، لحمايته من المصادرة لصالح الاستيطان‎.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.