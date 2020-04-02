كورونا.. إطلاق سراح 200 سجين باليمن يرفع الحصيلة إلى 508

مبارك محمد / الخليج 365

أفرجت السلطات اليمنية، الأربعاء، عن 200 سجين بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، ضمن التدابير الوقائية لمنع تفشي وباء كورونا داخل السجون.

وقال أمن محافظة حضرموت، في بيان: "جرى اليوم، الإفراج عن أكثر من 200 سجين بتوجيهات قضائية"، دون تفاصيل أخرى.

وبهذه العملية يرتفع عدد السجناء المفرج عنهم في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، إلى أكثر من 508 سجناء، جميعهم جنائيون، بحسب بيانات رسمية.

وجرى الإفراج عنهم خلال 9 أيام في محافظات حضرموت، تعز، شبوة، مأرب والمهرة، ضمن إجراءات منع تفشي الفيروس أيضا، بحسب مراسل الخليج 365.

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ولا توجد إحصائيات رسمية عن عدد السجناء الجنائيين في السجون التابعة للحكومة اليمنية.

والخميس، دعت المفوضة السامية لمفوضية حقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، بلدان العالم إلى تقليل أعداد نزلاء سجونها، للحيلولة دون تفشي الفيروس، بينما هناك مناشدات وتحركات محلية وأممية مستمرة للإفراج عن سجناء رأي وأسرى موقوفين لدى الحكومة والحوثيين.

وحتى الأربعاء، لم تعلن اليمن سواء في مناطق الحكومة اليمنية أو الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عن تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في ظل مخاوف من انتشاره في البلد الذي يعاني الوضع الصحي تدهورا حادا بسبب الحرب التي دخلت عامها السادس.

وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا قرابة 927 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 46 ألفا، فيما تعافى حوالي 193 ألفا.

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