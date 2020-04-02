عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سوبر هيرو.. في زمن كورونا

الخميس 2 أبريل 2020

متابعات الخليج 365

قام الشاب المصري "محمد سعيد" أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ومصمم الجرافيك"، بوضع تصميم خاص للأطباء في زمن كورونا، ويصفهم من خلاله علي أنهم "سوبر هيرو".



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ووجه الشاب المصري الشكر لجميع الأطباء المصريين بشكل خاص وأطباء العالم بشكل عام على صفحته الخاصة قائلاً: "خط دفاعنا الأول، الدكاترة والممرضين، اللي واقفين في مواجه فيروس كورونا".

ويقول سعيد أنه حاول شكر الأطباء بطريقه وأن كانت بسيطة لكنها معنوية، لكل فرد منهم ترك منزله و حياته ويتعامل بكل طاقته من أجل إنقاذ البشرية والحفاظ على حياة الآلاف.