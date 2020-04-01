دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع صور رسمية توضح ألوان هاتف OnePlus 8 Pro مع مواصفات جديدة للهاتف ظهر على التقنية بلا حدود.

تستمر شركة وان بلس في جذب الأنظار إليها حتى الإعلان الرسمي عن هواتف OnePlus 8، ومن جديد تظهر صور رسمية توضح ألوان هاتف OnePlus 8 Pro.

تقدم شركة وان بلس هذا العام لون أزرق حصري لهاتف OnePlus 8 Pro أو الذي يعرف بلون Ultramarine Blue، من جانب أخر تقدم وان بلس هاتف OnePlus 8 Pro باللون الأخضر أو Glacial Green hue الذي يقدم أيضاً للإصدار الرئيسي OnePlus 8.

ومن المقرر أن تقدم وان بلس كلاً من هاتفي OnePlus 8 Pro وOnePlus 8 باللون الأسود Onyx، أيضاً لا يأتي اللون الأزرق في هاتف OnePlus 8 Pro بلون متدرج كما في نموذج Interstellar Glow الذي يقدم في الإصدار OnePlus 8.

كما سلط Roland Quandt الضوء في التسريبات الجديدة على شاشة هاتف OnePlus 8 Pro التي تظهر بتصميم منحني في الجانبين، بينما تظهر الشاشة بشكل مسطح في الإصدار الرئيسي OnePlus 8.

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أيضاً يأتي هاتف OnePlus 8 Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، بمعدل تحديث 120Hz، كما تصل نسبة سطوع الشاشة إلى 1300 nits.

ولقد أكدت التسريبات السابقة على أن هاتف OnePlus 8 Pro يضم 2 من المستشعرات بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر سوني IMX689 رئيسي بحجم 1/1.43، وحجم بيكسل 1.12µm، بينما يأتي مستشعر IMX586 بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل، والذي يدعم التكبير البصري حتى 3 مرات، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 5 ميجا بيكسل لجمع تفاصيل أكثر دقة في الألوان.

يذكر أن شركة وان بلس قد أكدت مؤخراً على أن هاتف OnePlus 8 Pro ينطلق بمعالج Snapdragon 865، كما إستعرضت كفاءة معدل تحديث 120Hz في الشاشة، أيضاً يأتي الهاتف بمعايير LPDDR5 في الذاكرة العشوائية، ومعايير UFS 3.0 في سعة التخزين، كما تدعم الهواتف الإتصال بشبكات 5G.

المصدر

هذا الموضوع صور رسمية توضح ألوان هاتف OnePlus 8 Pro مع مواصفات جديدة للهاتف ظهر على التقنية بلا حدود.