مصر.. 6 وفيات بكورونا ترفع الإجمالي إلى 52

إسطنبول / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، ارتفاع وفيات كورونا إلى 52 بعد تسجيل 6 حالات جديدة أحدها لأردني الجنسية.

وقالت الوزارة، في بيان مساء اليوم: "تم تسجيل 69 إصابة جديدة، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقا".

وأكدت الوزارة وفاة 6 أشخاص أحدهم أردني الجنسية، مشيرة إلى تعافي 22 حالة جديدة من الفيروس لترتفع حالات الشفاء إلى 179.

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وأوضحت أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الأربعاء، هو 779، تعافى منهم 179، و52 وفيات.

وفي 14 فبراير/شباط الماضي، أعلنت مصر عن أول إصابة بالفيروس في البلاد، وكانت لأجنبي. ولاحقا، فرضت تدابير احترازية موسعة لمواجهة الفيروس، بينها حظر جزئي للتجوال وتعليق الدراسة وضخ مساعدات مالية عاجلة للمتضررين.

وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا قرابة 923 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 46 ألفا، فيما تعافى حوالي 193 ألفا.

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