العراق.. وفيات كورونا 52 والإصابات 728

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة و34 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 52 من بين 728 إصابة.



وقالت الوزارة، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "حالتي الوفاة الجديدتين سجلتا في العاصمة بغداد ومحافظة الديوانية (جنوب)".

فيما توزعت الإصابات الجديدة، وفق البيان: "9 في البصرة (جنوب)، 6 في أربيل، 5 في السليمانية (شمال)، 4 في كربلاء (جنوب)، 3 في دهوك (شمال)، واثنتان في كل من بابل (وسط) والديوانية، وحالة واحدة في كل من واسط والمثنى والنجف (جنوب)".

وأشارت الوزارة إلى 12 مريضا تعافوا ليصبح الإجمالي 182، وحالات الشفاء محسوبة ضمن إجمالي الإصابات.

ولمنع تفشي الفيروس، اتخذ العراق تدابير عديدة، منها: حظر التجول، تعطيل الدراسة، إغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.



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ويسري حظر للتجوال في العراق حتى 11 أبريل/نيسان الجاري لاحتواء تفشي الفيروس.



في الأثناء، أعلن عضو البرلمان السابق سالم المسلماوي، إصابته بـ"كورونا".



وقال المسلماوي، في رسالة عبر مقطع فيديو من مستشفى بابل التعليمي (جنوب): "هناك تعليمات وأنظمة صحية وجدت من الواجب علي أن أنفذها، وأن أكون أول الملتزمين بها، وأدعو جميع المصابين بفيروس كورونا إلى الالتزام بالتعليمات الصحية".



وأوضح: "حاليا أنا بصحة جيدة، ومتواجد في المستشفى التعليمي".



من جهته، قال مصدر طبي في محافظة بابل، للأناضول، إن "المسلماوي عاد مؤخراً من إيران، وبدأت أعراض المرض تظهر عليه، مما دفعه إلى الذهاب الى المستشفى"، مشيرا إلى أنه "يخضع للحجر الصحي حالياً".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.