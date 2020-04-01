الجزائر.. فرض حظر التجوال الليلي في 4 محافظات جديدة

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

أعلنت الحكومة الجزائرية، مساء الأربعاء، تمديد حظر التجوال الليلي بسبب فيروس "كورونا" إلى 4 محافظات جديدة في البلاد؛ ليرتفع إجمالي المحافظات التي شملها القرار إلى 14 إلى جانب عزل البليدة التي تعد بؤرة الوباء في البلاد.

وحسب بيان لرئاسة الوزراء نشر على موقعها فإنه تم تمديد "إجراء الحجر (حظر التجوال) الجزئي إلى ولايات بجاية وبرج بوعريريج (شرق) وعين الدفلى (وسط) ومستغانم (غرب)".

وتابع: "وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من الخميس، من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السابعة صباحا (بالتوقيت المحلي)، وذلك إلى غاية يوم 19 أبريل/نيسان".

وفي 23 مارس/آذار أعلنت الحكومة عزلا تاما لمحافظة البليدة جنوب العاصمة التي تعد بؤرة الفيروس في البلاد، إلى جانب حظر تجوال ليلي على العاصمة، وتم تمديده لاحقا إلى 9 محافظات أخرى أغلبها في شمال البلاد لمدة 10 أيام.

واليوم، أعلنت رئاسة الوزراء أن التدابير السابقة (عزل البليدة والحجر الليلي للعاصمة والمحافظات الـ9) إلى جانب تجميد كافة النشاطات الرياضية والسياسية والاجتماعية وتعليق الدراسة تم تمديدها إلى غاية 19 أبريل/نيسان الجاري.

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وإلى غاية اليوم، سجلت الجزائر 58 وفاة و61 حالة تعافي من بين 847 إصابة بالفيروس.

والثلاثاء، استبعد الرئيس عبد المجيد تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، اللجوء إلى الحجر الصحي الشامل لكل ولايات البلاد (48 ولاية) في الوقت الحالي، تجنبا لتجميد نشاط المؤسسات وخلق مشاكل في توفير الغذاء.

وأوضح أن "الكثير من الولايات لم يصلها الوباء، كما أن الأمر يتطلب الكثير من الإجراءات المعقدة لضمان استمرارية نشاط الدولة والحد الحيوي من النشاط الاقتصادي والتموين (الغذاء)".

وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا قرابة 921 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 46 ألفا، فيما تعافى حوالي 193 ألفا.

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