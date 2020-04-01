المغرب.. وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 37

الرباط / تاج الدين العبدلاوي / الخليج 365



أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 37 بعد تسجيل حالة جديدة.



وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة والأمراض في وزارة الصحة، في تصريحات صحفية، إنه خلال 24 ساعة تم تسجيل 40 إصابة بالفيروس ترفع الحصيلة إلى 642.



وأضاف أنه تم تسجيل حالة وفاة رفعت الإجمالي إلى 37، بجانب حالتي شفاء رفعت عدد المتعافين من المرض إلى 26.



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ولفت إلى أن أصغر حالة تماثلت للشفاء لرضيع عمره 9 أشهر، وأكبرها لمسن (80 عاما).

وفي 3 مارس/آذار الماضي، أعلنت الصحة المغربية، في بيان، تسجيل أول إصابة بالفيروس لمواطن مقيم بإيطاليا قدم إلى مدينة الدار البيضاء.



وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 920 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 46 ألفا، وتعافى أكثر من 193 ألفا.

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