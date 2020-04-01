غزة.. اتحاد المقاولين يدعم تصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي

غزة /محمد ماجد/ الخليج 365

أعلن اتحاد المقاولين في قطاع غزة، الأربعاء، دعمه صناعة 100 جهاز تنفس اصطناعي في القطاع لمواجهة فيروس كورونا.

وقال رئيس الاتحاد أسامة كحيل، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "إن الاتحاد قرر التكفل بـ 100 جهاز تنفس صناعي محلي الصنع لدعم وزارة الصحة، استمرارا لجهود الاتحاد منذ الإعلان عن جائحة فيروس كورونا".

وأكد البيان على أن الاتحاد "يتابع مع 4 شركات محلية تعمل على تصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي التي يحتاج لها قطاع الصحة بشدة من أجل اعتماد الجهاز الذي يتوافق مع معايير وزارة الصحة".

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وفي وقت سابق قالت وزارة الصحة في القطاع إنها "بحاجة إلى 100 جهاز للتنفس الصناعي، و140 سريراً للعناية المركزة، لتحقيق الاستجابة الأولى لمواجهة فيروس كورونا حال تفشي الفيروس".

وتفرض إسرائيل حصارا على سكان غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية، في يناير/ كانون الثاني 2006، وشدّدته في العام التالي، إثر سيطرة الحركة على القطاع، بعد خلافات مع حركة فتح، لا تزال مستمرة.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله إبراهيم ملحم، تسجيل 15 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 134، من بينهم 12 في قطاع غزة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.