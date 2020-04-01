تونس.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 12 إثر تسجيل حالتين

تونس / يسرى وناس / الخليج 365
ارتفعت وفيات كورونا في تونس، الأربعاء، إلى 12 إثر تسجيل حالتي وفاة جديدتين.
أعلنت ذلك المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة في تونس، نصاف بن عليه، خلال مؤتمر صحفي تابعته مراسلة الخليج 365.
وأضافت بن علية أنه تم تسجيل 30 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 423.
وأوضحت أن الوفيات و5 حالات تعافت من المرض هي ضمن إجمالي الإصابات.
وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا قرابة 911 ألفا في العالم، توفي منهم أكثر من 45 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 190 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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