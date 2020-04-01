الوفاق الليبية تطالب بوقف تسليح مليشيا حفتر لحماية المدنيين

طرابلس/ الخليج 365-

طالبت وزارة الخارجية الليبية، الأربعاء، بوقف تسليح مليشيات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، عبر البر والجو، لحماية المدنيين من هجماتها.

جاء ذلك في اتصال أجراه وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، مع الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بحسب بيان للخارجية.

وأكد سيالة على "ضرورة وقف تسليح ميلشيات حفتر عبر البر والجو، حتى يتوقف القصف المستمر على المدنيين والأبرياء".

فيما نقل البيان عن بوريل قوله، إنه "على علم بالمساعدات العسكرية التي يتلقاها حفتر عبر البر والجو"، دون تفاصيل أكثر.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إطلاقه عملية عسكرية بحرية تُسمى "إيريني"، بهدف مراقبة تنفيذ القرار الأممي الصادر في 2011 بحظر توريد السلاح لليبيا.

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وتبدأ "إيريني" الأربعاء، عبر عدة مهام بينها استخدام الوسائل الجوية والأقمار الصناعية وتفتيش السفن وتدريب خفر السواحل وحرس الحدود، لمحاربة تهريب البشر، ورصد الصادرات غير الشرعية للنفط.

وسبق أن قرر مجلس الأمن الدولي في مارس/آذار 2011، حظرا بموجب القرار رقم 1970 على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأهاب بجميع الدول الأعضاء تفتيش السفن المتجهة إليها، ومصادرة كل ما يحظر توريده وإتلافه.

ورغم إعلانها، في 21 مارس/ آذار الجاري، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أن مليشيا حفتر، تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة.

وردا على ذلك، أطلقت حكومة "الوفاق"، المعترف بها دوليا، عملية "عاصفة السلام" العسكرية، الأربعاء الماضي.

وتنتهك قوات حفتر، بوتيرة يومية، وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على طرابلس، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.