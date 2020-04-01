الكرملين: أردوغان وبوتين تباحثا حول كورونا وسوريا

موسكو/ الخليج 365

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ملفات عديدة أبرزها، سبل التعاون في مكافحة فيروس كورونا، والمستجدات في سوريا، وليبيا، فضلا عن العلاقات الثنائية.

وأفاد بيان صادر عن المركز الإعلامي في الكرملين، أن بوتين وأردوغان، أجريا اتصالا هاتفيا، تناولا خلاله المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، والتدابير الوقائية المتبعة في كلا البلدين.

وأضاف أن بوتين وأردوغان تباحثا أيضا بشأن إجلاء المواطنين الروس المتواجدين في تركيا.

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وتابع البيان أن الرئيسين أجريا مباحثات شاملة حول مسألة إدلب والملف السوري، بما في ذلك تطبيق الاتفاق الروسي التركي المبرم بتاريخ 5 مارس/ آذار الماضي، في سبيل إحلال السلام والاستقرار بمنطقة إدلب.

وتطرق الرئيسان إلى الشأن الليبي، كما تبادلا وجهات النظر إزاء سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وشدد أردوغان وبوتين على ضرورة استمرار الاتصالات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات وعلى جميع المستويات.

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