إبراهيموفيتش يثير الغموض بشأن مستقبله

علق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان، على أنباء اعتزاله أو رحيله عن الروسونيري بنهاية الموسم الحالي.

وقال إبراهيموفيتش، في تصريحات لصحيفة “سفينسكا داجبلادت” السويدية: “مع بدء انتشار كورونا أغلقوا منشأت التدريب بأكملها، ولم يسمح لنا بالخروج”.

وأضاف: “إنه أمر مأساوي أن يتم إيقاف بطولات كرة القدم، لكن علينا احترام النظام والتحلي بالصبر، يجب أن يجدوا حلاً جيدًا للمجتمع بأكمله، لأن الصحة تأتي في المقام الأول”.

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وتابع: “مستقبلي؟ دعنا نرى، لا أعرف ماذا أريد، كل يوم يحدث شيئا جديدا، من كان يتنبأ بهذا مع الوضع؟ علينا فقط محاولة العيش والاستمتاع بالحياة، لا أقلق كثيرا، حيث إن لدي عائلة أعتني بها، وهم يشعرون بالراحة لذلك أشعر بالرضا”.

وأردف: “لن ألعب مع هاماربي في المستقبل، أريد من خلال ملكيتي للنادي تعلم شيئًا جديدًا عن كرة القدم، ولكن من زاوية مختلفة خارج الملعب”.

وشدد إبراهيموفيتش على أنه لا يعرف شيئًا عن ردود الفعل تجاه تمثاله في مالمو، والذي تم تخريبه وإزالته.