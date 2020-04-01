فرضية للتعامل مع مصابي كورونا في مطار أبها الدولي

شهد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على إدارة غرفة أزمة كورونا تنفيذ فرضية استقبال مريض مصاب بفايروس كورونا على متن طائرة قادمة لمطار أبها الدولي .

و تعاملت الفرضية مع وصول الطائرة و فحص شامل لجميع الركاب و تحديد من يتم تحويلهم للحجر الصحي أو العزل المنزلي .

و شارك في تنفيذ الفرضية وحدات من القطاعات الأمنية و الصحية و الجهات العاملة في المطار .

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