“ترامب” يتوعد إيران بدفع ثمن باهظ إذا هاجمت القوات الأمريكية في العراق

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الأربعاء)، إيران ووكلاءها من الهجوم على القوات أو الأصول الأمريكية في العراق.

وقال “ترامب” على “تويتر”: ”استناداً إلى قناعة ومعلومات، تخطط إيران أو وكلاؤها لهجوم خاطف على القوات الأمريكية أو الأصول الأمريكية في العراق. في الحقيقة ستدفع إيران ثمناً باهظاً للغاية إذا حدث هذا”.