بلومبيرغ: الصين لم تبلغ عن الأرقام الفعلية حول كورونا

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قالت وكالة “بلومبيرغ” إلى أن “الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أن الصين كانت تبلغ عن أعداد أقل من الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات بفيروس كورونا”، مشيرة الى أن “الاستخبارات الأميركية قدمت الأسبوع الماضي للبيت الأبيض تقريرا عن عدم إبلاغ الصين عن الأرقام الفعلية”.
وبدأ تفشي الفيروس في مقاطعة هوبي الصينية في أواخر عام 2019، لكن البلاد لم تبلغ علنا سوى عن حوالي 82,000 حالة و3,300 حالة وفاة، وفقا ً للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.
وفي حين فرضت الصين في نهاية المطاف إغلاقاً صارماً يتجاوز ذلك الذي فرضته الدول الأقل استبداداً، كان هناك قدر كبير من الشكوك بشأن الأعداد المبلغ عنها في الصين، سواء خارج البلاد أو داخلها.
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