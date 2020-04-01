شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أشخاص في انهيار سقف فيلا في البدائع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التجرير: أصيب ثلاثة أشخاص، اليوم الأربعاء؛ جراء حادث انهياء سقف فيلا بمحافظة البدائع التابعة لمنطقة القصيم. وأعلن الدفاع المدني السعودي، عبر صفحته بموقع “تويتر”، مباشرة الدفاع المدني بالمحافظة حادث انهيار سقف فيلا تحت الإنشاء بحي الحزم. Advertisements وأشار إلى أن الإنهيار وقع أثناء صب الخرسانة الإسمنية، وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص، جرى نقلهم عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى.

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