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تعرف على أبرز النصائح التي تقيك من فيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

تعرف على أبرز النصائح التي تقيك من فيروس كورونا

الخليج 365 - متابعات

نصيحة عن فيروس كورونا قد تنقذ حياتك ليس هذا فحسب، بل يمكن أن تقي من حولك شر انتقال عدوى كورونا إليهم فهل التزمت يومًا بما تسمعه من نصائح عن فيروس كورونا؟

 

تجنب الزحام ومخالطة الآخرين

 

كم مرة سمعت نصيحة تجنب الزحام لتفادي عدوى كورونا؟ هل التزمت بتجنب الزحام؟ فبحسب متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي فإن مجرد الخروج من المنزل هو مخالطة للآخرين.

 

ولا تزال المخالطة هي السبب الأول في عدوى كورونا حيث ارتبط انتقال فيروس كورونا في كثير من الحالات بمخالطة أشخاص مصابين ولم تظهر عليها أعراض كورونا بعد.

 

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غسل الأيدي بطريقة صحيحة

 

نصيحة أخرى عن فيروس كورونا وبالرغم من بساطتها إلى أنها الأهم على الإطلاق في منع عدوى كورونا إذ يسهم غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 40 ثانية على الأقل في الوقاية من عدوى كورونا لأن الصابون يحتوى على دهون يمكنها إذابة جدار خلية الفيروس والقضاء عليه وقد ثبت أن غسل الأيدي بالماء والصابون، أي صابون، هو أفضل من كثير من المعقمات.

 

تجنب ملامسة الأنف والفم والعين

 

هذه هي الثلاثة مداخل الرئيسية التي يمكن لفيروس كورونا الولوج منها إلى الجسم بالتالي إذا كنت خارج المنزل يجب عليك تجنب ملامسة الفم والأنف والعين لأن فيروس كورونا لديه القدرة على البقاء حيًا على الأسطح بالتالي يمكن انتقال العدوى إذا تم وضع اليد على سطح ملوث وملامسة العين أو الفم أو الأنف.

 

وبالرغم من الجهود التي يبذلها العالم لمحاصرة فيروس كورونا يبقى الفرد هو المسؤول الأول عن منع انتشار هذا الفيروس القاتل.

 

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