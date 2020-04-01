حكومة الإمارات توفر خدماتها للجمهور 24/24

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - ”الخليج 365”

جسّدت حكومة دولة الإمارات جاهزيتها لتقديم كافة الخدمات للمتعاملين، متيحة لهم الحصول على الخدمات عن بُعد على مدار الساعة عبر القنوات الذكية؛ من خلال البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات من دون الحاجة لحضور المتعامل، وتعزيز التواصل مع المتعاملين؛ من خلال مركز الاتصال الوطني تواصل (171).

وتقدم حكومة الإمارات خدماتها مستندة إلى مبادرة حكومة الإمارات الذكية التي أطلقت من أجل توفير الخدمات للجمهور حيثما كانوا، وعلى مدار الساعة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قد أطلق مبادرة الحكومة الذكية في الثاني والعشرين من مايو/أيار 2013؛ من أجل توفير الخدمات للجمهور حيثما كانوا وعلى مدار الساعة.

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اضغط على الرابط في الأسفل للاطلاع على الخدمات الحكومية https://bit.ly/2UxiBqO

وأعلن سموه، حينها عن تطلعه إلى أن يرى حكومة تخدم المواطن على مدار الساعة، وأنه يريد حكومة تذهب إلى المواطن في كل الأوقات، وفي أي مكان كان في العالم.

وتأتي المبادرة في سياق توجهات الحكومة في تطوير الخدمات الحكومية، وتحقيق جودة حياة عالية لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، وفقاً لرؤية الإمارات 2021.

وتتميز الحكومة الذكية بكونها حكومة لا تنام، تعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، 365 يوماً في السنة، ومضيافة كالفنادق، وسريعة في معاملاتها قوية في إجراءاتها، وتستجيب بسرعة للمتغيرات، وتبتكر حلولاً للتحديات، وتسهل حياة الناس، وتحقق لهم السعادة.

وأطلقت حكومة دولة الإمارات أول متجر حكومي للتطبيقات الحكومية الذكية على مستوى العالم عبر مختلف المنصات المتاحة، ويضم المتجر مئات التطبيقات الذكية التي جرى تطويرها من قبل الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة، وتوفر عدداً كبيراً من الخدمات للمتعاملين من مكان واحد.

ويعد المتجر منصة مهمة لتسويق التطبيقات الحكومية، وتعريف الجمهور بها، مما يسهم في التوعية بمفاهيم الحكومة الذكية، وتشجيع الناس على تبني الخدمات الذكية، وجعلها جزءاً من حياتهم اليومية، ويساهم في تحقيق رضا وإسعاد الناس في دولة الإمارات. وأعلن سموه، حينها عن تطلعه إلى أن يرى حكومة تخدم المواطن على مدار الساعة، وأنه يريد حكومة تذهب إلى المواطن في كل الأوقات، وفي أي مكان كان في العالم.وتأتي المبادرة في سياق توجهات الحكومة في تطوير الخدمات الحكومية، وتحقيق جودة حياة عالية لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، وفقاً لرؤية الإمارات 2021.وتتميز الحكومة الذكية بكونها حكومة لا تنام، تعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، 365 يوماً في السنة، ومضيافة كالفنادق، وسريعة في معاملاتها قوية في إجراءاتها، وتستجيب بسرعة للمتغيرات، وتبتكر حلولاً للتحديات، وتسهل حياة الناس، وتحقق لهم السعادة.وأطلقت حكومة دولة الإمارات أول متجر حكومي للتطبيقات الحكومية الذكية على مستوى العالم عبر مختلف المنصات المتاحة، ويضم المتجر مئات التطبيقات الذكية التي جرى تطويرها من قبل الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة، وتوفر عدداً كبيراً من الخدمات للمتعاملين من مكان واحد.ويعد المتجر منصة مهمة لتسويق التطبيقات الحكومية، وتعريف الجمهور بها، مما يسهم في التوعية بمفاهيم الحكومة الذكية، وتشجيع الناس على تبني الخدمات الذكية، وجعلها جزءاً من حياتهم اليومية، ويساهم في تحقيق رضا وإسعاد الناس في دولة الإمارات.



