إعلان تشويقي من وان بلس يؤكد على معالج Snapdragon 865 في هاتف OnePlus 8 Pro

نشرت شركة وان بلس إعلان تشويقي جديد اليوم تؤكد من خلاله على بعض من المواصفات التي ينطلق بها إصدار الشركة القادم OnePlus 8 Pro، كما إستعرضت كفاءة معدل تحديث 120 Hz في الشاشة.

أكد الإعلان التشويقي الذي نشر اليوم على أن هاتف OnePlus 8 Pro ينطلق في 14 من أبريل بمعالج Snapdragon 865، كما يأتي بمعايير UFS 3.0 في السعة التخزينية، وأيضاً معايير LPDDR5 في الذاكرة العشوائية.

تستعد شركة وان بلس لإطلاق مؤتمرها القادم في 14 من أبريل للإعلان عن سلسلة هواتف OnePlus 8، ولقد شغلت الهواتف العديد من التسريبات بالفعل في الفترة الأخيرة، كما أكدت الشركة على أن الهواتف تأتي قريباً بشاشة Fluid Display، وتدعم معدل تحديث 120 Hz، وجودة عرض Quad HD بلس، مع دعم محتوى HDR.

أيضاً أكدت وان بلس في إعلان سابق على دعم هواتف OnePlus 8 الإتصال بشبكات 5G، كما نشر Pete Lau الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس مؤخراً مقطع فيديو تشويقي على weibo يوضح من خلاله آداء الشاشة المميزة لهواتف OnePlus 8 التي تدعم معدل تحديث 120 Hz، مقارنة بمعدل تحديث 90Hz.

If you’ve seen high-quality TVs, you’re no stranger to MEMC. We’ve created a custom MEMC chip that can push ordinary 30fps video up to 120, so any video gets the full advantage of our 120Hz Fluid Display. pic.twitter.com/YPD3fw5uOn

— Pete Lau (@PeteLau)